Boeing yaklaşık 7 bin kişiyi işten çıkardı

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing ABD’de 6 bin 770 kişiyi işten çıkardı.

Şirket tarafından dün yapılan açıklamada yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla çalışanın işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Firma çalışanlarına ödediği maaşı yüzde 10 oranında azaltma hedefi olduğunu vurguluyor.

Business Insider’da yer alan habere göre; İşten çıkarılan çalışanların sağlık sigortalarının devam edeceği bildirildi.

Boeing’in dünyanın dört bir yanında 143 bin çalışanı bulunuyor.

Firma bu yılın başında gönüllü olarak işten ayrılmak isteyenler için bir program başlatmış bu kapsamda 5,520 çalışan ile firmanın yolu ayrılmıştı.