Boeing’den ikinci işten çıkarma hamlesi

Boeing, geçen sene büyük önem verdiği uçağı 737 MAX'in iki ölümlü kaza sonucu yere indirilmesiyle boğuşuyordu. Bu nedenle ciddi sıkıntı yaşayan uçak üreticisi için corona virüsü salgını son darbe oldu. Şirket, nisan ayında 16 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Reuters'ta yer alan habere göre, Boeing'de ikinci işten çıkarma dalgası yaşanacak.

ÖNCELİK ‘GÖNÜLLÜ İŞTEN ÇIKMA'

Şirketin CEO'su Dave Calhoun tarafından personele gönderilen mektupta, bu yıl ikinci kez maaş ve sosyal haklar içeren gönüllü işten çıkma paketi sunulacağı belirtildi.

Calhoun, “Maalesef işten çıkarmalar yeni gerçekliğimize uyum sağlamak, likiditeyi korumak ve yeniden büyümeye başlamak için zor ama gerekli bir adımdır. Çünkü önümüzdeki üç yıl çok daha küçük bir pazar görmeyi bekliyoruz” dedi. Gönüllü işten çıkma paketi ticari uçak ve hizmet işletmelerinin yanı sıra kurumsal işlerdeki personele sunulacak.

HENÜZ HEDEF BELİRLENMEDİ

Boeing'den yapılan açıklamada, kaç kişinin çıkarılacağı ile ilgili bir hedef belirlenmediği kaydedildi. Gönüllü olarak işten çıkmayı düşünen herkesin bu paketlerle teşvik edileceği vurgulandı. Şirketin 160 bin çalışanı bulunuyordu. Nisanda alınan bir kararla, toplam iş gücünün yüzde 10'una denk gelen 16 bin kişinin bu yıl sonuna kadar işten çıkarılacağı açıklanmıştı.

CEO Calhoun, ikinci işten çıkarma hamlesiyle ilgili daha detaylı bilgilerin personel ile 24 Ağustos'ta paylaşılacağını açıkladı.