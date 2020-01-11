Boeing´e 737 MAX için 5.4 milyon dolar ceza

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing´in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü.

FAA´dan gelen yeni ceza, Boeing´e verilen 737 NG modelindeki hatalı parçalar için 3.9 milyon dolarlık cezanın ardından ikinci yaptırım oldu.

Bunun yanında ABD´li şirket, 737 MAX uçaklarını kullanmadan önce pilotlarının uçuş simülasyonu eğitimi alacaklarını açıklamış, ve böyle bir eğitimin gereksiz olduğu yönünde yaptığı önceki iddiaları değiştirmişti.

CEO İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Şirket ayrıca, Boeing´in geçen sene iki ölümcül kazaya yol açan 737 MAX modelleri sebebiyle işten çıkardığı CEO´su Dennis Muilenburg´un “kıdem tazminatı almadığını” duyurmuştu. Boeing´e göre, Muilenburg ayrıca 14 milyon dolar değerinde hisse senedi hakkından mahkum bırakılmış, fakat eski CEO´nun 62.2 milyon dolar değerinde emeklilik maaşı alacağı açıklanmıştı.

Boeing hisseleri, Cuma günü kapanışta yüzde 1.91 düşüşle 329.92 dolara geriledi. (DHA)

