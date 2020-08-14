Borsada son 15 ayın en büyük yabancı çıkışı

Yabancıların Türkiye’den çıkışı sürüyor. 7 Ağustos ile biten haftada yabancılar, Borsa İstanbul’dan nette 566,5 milyon dolarlık çıkışa imza attı. Bu rakam, Mart 2019 sonrasındaki haftalık bazda en yüksek yabancı çıkışı oldu.

Bloomberg, son çıkışla birlikte yıl başından bu yana Borsa İstanbul’dan toplam yabancı çıkışının nette 5,1 milyar dolara ulaştığını yazdı.

Son iki haftada TL, dolar karşısında yüzde 6,3 değer kaybetmişti. Kuru tutmak için Londra’da yabancıların TL’ye erişiminin kısılması da Borsa İstanbul’daki satışları tetiklemişti. Türk bankalara TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bazı yabancı bankalar, hisse satarak TL elde etme yoluna girmişti.

“SERT DÜZELTME VE DALGALANMALARIN OLACAĞININ İŞARETİ”

RAM Capital’den fon yöneticisi Ogeday Topçular, “Türkiye’de hisse piyasasında yabancıların payındaki devamlı ve sert düşüş, ufukta sert düzeltmeler ve dalgalanmaların devam edeceğini işareti” dedi.

Topçular, “Son yıllarda yabancıların çıkışı tercih etmesinin birçok nedeni var ve bunlar ortadan kalkmadı. TL’deki her değer kaybında yabancılar arasında yeni bir satış dalgası ortaya çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.