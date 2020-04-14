Bosch’tan Bursa’ya 500 milyon liralık ilave yatırım

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ilgili kararda “yeni nesil yüksek basınçlı benzin enjektör” şeklinde yer alan yatırımın konusu “Yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör ve yüksek basınç pompası” olarak değiştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bosch Bursa’daki yatırımını genişletmeye karar verdi. 500 milyon TL’lik ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompaları da ülkemizde üretmeye başlayacak” dedi.