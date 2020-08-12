Bossa, Türkiye’nin en değerli 77’nci markası oldu

Denim kumaşta dünya konfeksiyon markaları tarafından da tercih edilen Bossa, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı. Bossa Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum, bünyelerinde yer alan Ar-Ge Merkezi'nin bakteri tutmayan denim üzerinde çalışmalarını tamamladığını, kısa bir süre sonra seri üretimle müşterilerine antiviral kumaş tedarik edeceklerini söyledi. Uçurum, bu kumaşın öncelikle maske ve koruyucu önlük üretiminde kullanılacağını kaydetti.

AMERİKA VE UZAKDOĞU ATILIMLARI

2017'de satın aldıkları Bossa'da bugüne kadar yaptıkları yatırımlarla yüzde 40 kapasite artışı sağladıklarını belirten Uçurum, “Denim kumaşta modayı belirleyen bir marka haline geldik. Yüzde 80'e yaklaşan ihracatımızla dünyanın en ünlü konfeksiyon markalarının kumaş ihtiyaçlarını gideriyoruz.

Son dönemde Avrupa ülkelerindeki etkinliğimizi Amerika ve Uzak Doğu Ülkeleri'yle de artırdık. Denim kumaşta Türkiye'nin etkinliğini artıracak insan kaynağından kapasiteye, ar-ge'den markalaşmaya her alandaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bütün bunları yaparken uluslararası marka derecelendirme kuruluşu Brand Finance tarafından Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında gösterilmekten mutluluk duyduk. İş dünyası temsilcileri olarak daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için üretimde katma değeri artıracak, markalaşmayı güçlendirecek çabalarımızı aralıksız sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

BOSSA BİZE HEP BAŞARI ÖYKÜSÜ YAZDIRDI

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de bölgeye değer katan sanayi kuruluşlarının medya kuruluşları için pozitif haber kaynağı olduğunu belirterek, “Meslektaşlarımız Bossa kurulduğu yıldan itibaren başarı öyküsü niteliğinde haberler yazdı. Bugün Uçurum Ailesi tarafından yönetilen Bossa'nın son dönemdeki başarılı hamlelerini görüyor olmaktan gurur duyuyoruz.

Adana'dan ilk kez bir marka, dünyaca bilinen değerlendirme kuruluşu tarafından ilk 100 arasında gösterildi. Bossa'yı hem bu listedeki hem de ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'ndeki yükselişinden dolayı kutluyoruz” diye konuştu.