Boyner nöbetçi mağaza uygulamasına başladı

19 Mart'ta corona virüsü nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatan Boyner, temassız mağazacılık konseptiyle nöbetçi mağazalarını devreye aldı.

İstanbul'da Şaşkınbakkal, Vadistanbul, Metropol İstanbul, İzmir'de Balçova Kipa, Çiğli Kipa, Antalya'da Migros Boyner mağazaları ile Mersin'de YKM Forum nöbetçi mağaza olarak “temassız mağazacılık” konseptiyle haftanın dört günü 12:00-18:00 saatleri arasında müşterilerle buluşmaya başladı.

Nöbetçi mağazaların girişinde müşterilerin ateşi ölçülüyor, maske ve eldivenler hazır bulunduruluyor. Maskeli olması koşuluyla aynı anda 20 misafir mağazada ağırlanıyor. Girişte yer alan el dezenfektanı uygulamasının yanı sıra mağazanın farklı alanlarında müşterilerin kullanabileceği dezenfektan losyonları yer alıyor.

Mağaza içinde ve kasa önünde zeminde sosyal mesafeyi hatırlatan görseller bulunuyor. Sadece dezenfeksiyon faaliyetleri ile uğraşan ayrı bir temizlik ekibi ortak kullanım alanlarını düzenli olarak sterilize ediyor.

Kasada müşteriler temassız ödemeye yönlendiriliyor. Ödeme sonrasında karşılıklı fiziki alışverişi önlemek için faturalar SMS ile müşterilere gönderiliyor. Ayrıca müşteriler isterse beğendikleri ürünün poşetli eşi, kargo ile ücretsiz olarak adreslerine teslim ediliyor.