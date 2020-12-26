Brexit ile ihracatçının umudu katlandı

Yılan hikayesine dönen İngiltere ile Avrupa Birliği'nin (AB) ayrılması (Brexit) anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında AB ile İngiltere arasında sıfır kota ve gümrük vergisi ile ticaret devam edecek. Gümrük Birliği kapsamında yıllardır İngiltere ile milyarlarca dolarlık gümrüksüz ticaret yapan Türk ihracatçıları da sonuçtan memnun.

İngiltere, Almanya'nın ardından Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı. Bu yılın ilk 11 ayında İngiltere'ye yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İngiltere'ye en fazla hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv, kimyevi maddeler, gıda, hububat, elektrik ve elektronik sektörlerinde ihracat yapılıyor.

MUTABAKATA VARILDI

Türkiye ile İngiltere arasında STA görüşmelerinde sona gelindiğini ve mutabakata varıldığını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Başkanı Şeref Fayat, Brexit'in sonuçlanmasıyla belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi. Fayat, “Karşılıklı bir STA yapılacaksa çok iyi olur. Sektör olarak 2 milyar dolara yakın ihracat yapıyoruz. Dört gözle sektör bunu bekliyordu. STA yapılırsa vergili ticaret olsaydı zarar olacaktı. Hem hazır giyim hem de diğer sektörlerle ilgili olumlu olacaktır” dedi.

Anlaşmasız Brexit olması durumunda bundan en olumsuz etkilenecek ülkelerden birisinin Türkiye olacağını belirten Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan da, Brexit ile Ankara Anlaşması'nın da sonlandığını ve bu sebeple yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

YENİ FIRSATLAR

Turhan, “AB ile Gümrük Birliği'ne sahip olan ülkemiz, hem AB hem İngiltere ile ilişkilerinde yeni fırsatlar yakalayacaktır. Yaptığımız STK toplantılarımızda Ticaret Bakanlığı'mızın İngiltere ile bu yeni anlaşmanın müzakerelerinde önemli ilerleme kaydettiğini biliyoruz. Ticaretin ve ihracatımızın sürekliliği için yeni anlaşma hızla onaylanmalı” diye konuştu.

STA olmaması durumunda İngiltere'ye yüzde 10 yüzde 10 vergi ile olduğunu söyleyen EVSİD Başkanı Burak Önder ise Fransa, İtalya ve Polonya karşısında Türkiye'nin olumsuz etkileneceğini belirtti. Önder, “Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların olumlu sonuçlanması hepimizin beklentisi” dedi.

ANLAŞMA DAHA HIZLI VE KOLAY OLUR

İhracatçının geçiş sürecinde sorun yaşamaması için çok ciddi bir çabanın devam ettiğini anlatan TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, anlaşmalı Brexit ile Türkiye'nin İngiltere ile ikili anlaşmasının daha hızlı ve kolay olacağını söyledi. Çetinkaya, “Bu anlamda Avrupa Birliği ile olan anlaşma önemliydi. Geçişte yaşanması muhtemel riskler azalmış oldu” dedi. Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise anlaşmalı Brexit'in, STA yapılarak büyük bir ihracat pazarına ulaşmaya fırsat sağlayacağını aktardı. Gelişmelerin Türkiye'nin toplam ihracatı için sevindirici olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, “İngiltere pazarına fiyat ve kalite anlamında rekabet unsuru yaratacağımızı düşünüyorum” dedi.