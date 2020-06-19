Bridgewater uyardı: Borsalar için kayıp 10 yıl olabilir

Corona virüsü salgını döneminde merkez bankalarının para musluklarını açması, küresel borsalarda balon oluştuğu yorumlarına neden olurken kritik bir uyarı geldi. Dünyanın en büyük yatırım fonlarından Bridgewater Associates, önümüzdeki 10 yılın hisse senedi piyasaları için “kayıp 10 yıl” olabileceğini söyledi.

Ünlü yatırımcı Ray Dalio’nun şirketi olan Bridgewater, ABD’de şirketlerin kâr oranlarında son yıllarda kaydedilen güçlü artışın terse dönüşünün borsalardaki trendi de terse çevirebileceği konusunda uyardı.

Bloomberg’ün aktardığına göre, Bridgewater analistleri, borsalarda trendin terse dönüşünün, kârlardaki mevcut devresel düşüşün ötesine geçebileceğine işaret etti.

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KÂRLILIK YERİNE TEDARİK ZİNCİRLERİ ÖNCELİK OLACAK

Geçmiş on yıllarda gelişmiş ülkelerde şirket kârlılığının en büyük itici gücü olan küreselleşmenin zirve noktayı gördüğü belirtilen raporda “ABD ile Çin arasındaki çatışma ile pandemi, uluslararası şirketlerin önceliği kârlılık yerine tedarik zincirlerine vermelerine neden oluyor” denildi.

Pandemi nedeniyle talepte yaşanan çöküşün şimdiden kârlılıkta büyük bir düşüşe neden olduğunu belirten şirket, Intel ile Taiwan Semiconductor Manufacturing şirketinin daha yüksek maliyetli olmasına rağmen üretimlerini ABD’ye kaydırma kararlarını “kâr yerine tedarik zincirine öncelik verme” eğilimine örnek olarak gösterdi.

BORÇLAR VE NAKİT SIKINTISI ARTACAK

Toplam kârlar toparlansa bile bu süreçte bazı şirketlerin iflas edeceğini ya da hisse değerlerinin düşeceği belirtilen raporda, “Pandemi sonrasında şirketler, daha yüksek borç ve daha düşük kâr oranlarına sahip olacaklar, nakit sıkıntıları yaşanacak” değerlendirmesi yer aldı.

Nisan sonu itibarıyla Bridgewater şirketi, 138 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.