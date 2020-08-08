British Airways’ten ‘gönüllü olma’ zorlaması!

British Airways, corona virüsü salgını nedeniyle uçuşların durma noktasına gelmesinin ardından 12 bin kişiyi işten çıkarma kararı almıştı. Bu doğrultuda ‘gönüllü işten ayrılma' programı hazırlandı. Şirket, bu programa 6 bin kişinin başvurduğunu duyurdu. BBC'de yer alan habere göre ise bazı çalışanlar, programa katılmaları için zorlandı.

‘YÜZÜME TOKAT YEMİŞİM GİBİ HİSSETTİM'

Carol takma adını kullanan bir çalışan, yaptığı açıklamada, “British Airways, gönüllü işten ayrılma programına katılmamam halinde bir işe başvurmam gerektiğini söyledi. Aksi takdirde sadece yasal işten çıkarma ödemesi alabileceğim belirtildi. Ayrıca ‘kov ve yeniden işe al' kategorisine gireceğim ancak yeniden işe alınmayacağım vurgulandı. 23 yıldır şirket için çalıştıktan sonra karşılaştığım bu davranış yüzüme tokat yemişim gibi hissettirdi” ifadelerini kullandı. Carol, “Gönüllü ayrılma programına henüz başvurmamışken bile bana ‘Hizmetiniz için teşekkür ederim. İyi şanslar' mesajı gönderdiler. 23 yıl sonra elde ettiğim tek şey bu. Yapılacak ödeme kredi taksitlerimi karşılamayacağı için evimi satmak zorundayım. Aslında yaş ayrımcılığına uğradık ve kapı dışarı edildik” dedi.

‘BRITISH AIRWAYS İÇİN SALGIN, FIRSAT OLDU'

Gönüllü olarak işten ayrılan ve kendisine ‘Erica' denmesini isteyen başka bir eski çalışan ise British Airways'te git gide ‘zehirli' bir çalışma ortamı oluştuğunu söyledi. Bir Concorde uçağında kabin görevlisi olarak çalışacak kadar uzun yıllar şirkete hizmet eden Erica, “Evet, salgının sektör üzerinde korkunç etkileri oldu. Ancak bunlar geçici bir duruma yönelik kalıcı eylemler. Şirketin uzun süredir planladığı yapılandırma için fırsat oldu” dedi.

British Airways'in ‘kov, yeniden işe al' politikasında ise çalışanları çok daha düşük maaşlar ve koşullarda yeniden işe aldığı belirtildi. Kabin ekibinde çalışan kendisine ‘Vicky' denilmesini isteyen 15 yıllık bir çalışan, “Ben bekar bir anneyim. Maaşımın yarısını kaybetmek, maddi olarak karşılayamayacağım bir durum” yorumunu yaptı.

ŞİRKET İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Şirket, gönüllü işten ayrılma konusunda baskı yaptığı iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada, 6 binden fazla kişinin buna başvurduğu, bu sayının baskı iddialarını çürüttüğü kaydedildi. British Airways sözcüsü, şirketin bu planı uygulamak zorunda kaldığını söyleyerek, “Corona virüsü salgınının mali tablomuz üzerindeki etkisi yıkıcı oldu. Mümkün olduğu kadar çok personelimizi şirkette tutmak için zor kararlarla birlikte mümkün olan her türlü önlemi almak zorundayız” ifadelerini kullandı.