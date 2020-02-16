Bu markette yüzde 80’e varan indirim var!

Berlin’de SirPlus isimli market, yanlış etiketlendirildiği, fiziken tuhaf göründüğü ya da yasalara göre tüketilebilir durumda olmasına rağmen son kullanma tarihi geçtiği veya bu tarihe yaklaştığı için diğer marketlerde satılmayan gıda ürünlerini, piyasa ortalamasına göre yüzde 80’e varan indirimli fiyatlarla satıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) sitesinde yer alan bilgilere göre, bazı toptancılar, perakendeciler ve çiftlikler, fazla ürünlerini bu markete bağışlıyor ya da uygun fiyata satıyor.

Bu sayede market, yılda 2 bin tonluk gıdanın çöpe gitmesini de engellerken, markete ürün satan şirketler de söz konusu ürünleri elden çıkarmak için yapacakları ödemeden tasarruf etmiş oluyorlar.

Market, deposu dolduğunda gelen ürünleri çeşitli yardım vakıflarına ya da derneklere bağışlıyor.

1,3 MİLYAR TON GIDA ÇÖPE GİDİYOR

Statista’nın derlediği verilere göre, tarım ürünlerinin yüzde 14’ü, süper market raflarına ulaşmadan tedarik sürecinde kaybediliyor. Toplanma, paketleme, depolama ya lojistik süreçlerinde ciddi kayıplar yaşanıyor.



BM, her yıl 1,3 milyar ton gıdanın bu şekilde kaybolduğu ya da çöpe gittiğini tahmin ediyor. Üretilen gıdanın üçte biri çöpe giderken, bu miktarla 820 milyon insanın karnının doyabileceği belirtiliyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, 2030’a kadar üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde yaşanan bu israfı yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.