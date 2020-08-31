Buffett’tan beş büyük Japon şirketine yatırım

Warren Buffett bazılarının çok yakından tanıdığı, bazılarının ise belki adını bile duymadığı bir isim. Kimilerine göre dünyanın en iyi yatırımcısı. Daha altı yaşındayken para kazanmaya başlayan, 32 yaşında dolar milyoneri olan, 2008’de yakın arkadaşı Bill Gates’in 13 senelik dünyanın en zengin insanı unvanını elinden alan Buffett, isabetli tahminleri ve yatırımlarıyla ‘Omaha Kahini’ lakabını aldı. (Omaha, Buffet’ın memleketi, Nebraska eyaletinde bir kent.)

Öyle ki Buffett’ın bir hisseye yatırım yapacağı söylentisi bile o hissenin ortalama yüzde 10 değer kazanmasına neden oluyor.

“Yatırım gurusu” olarak nitelendirilen 90 yaşındaki iş insanı, son 73 yıldaki en büyük ekonomik daralmayı yaşayan ülkesi ABD’ye pek güvenmiyor gibi görünüyor. Usta yatırımcının şirketi Berkshire Hathaway, sürpriz bir hamleyle Japonya'nın en büyük beş ticaret şirketinden yüzde 5'er hisse aldı.

Bershire; Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui&Co Ltd. ve Sumitomo Corp. hisseleri için toplam 6 milyar 630 milyon dolarlık harcadı.

‘BUFFETT TARZI BİR YATIRIM DEĞİL'

Warren Buffett, bu yatırımla ilgili olarak, “Japonya'nın beş büyük ticaret şirketinin dünya çapında birçok ortak girişimi var. Muhtemelen daha fazlasına da sahip olacaklar. Umarım gelecekte karşılıklı yarar sağlayacağımız fırsatlar karşımıza çıkar” ifadelerini kullandı.

90 yaşındaki Buffet'ın yatırım için Japonya'yı seçmesi, uzun süredir büyük yatırımcıların tercih etmediği bu piyasadaki oyuncuları şaşırttı.

Tokyo'daki Mitsubishi UFJ Morgan Stanley'nin baş yatırım stratejisti Norihiro Fujito konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Söz konusu şirketlerin hisselerinin ucuz olması, Warren Buffett'ı cezbetmiş olabilir. Yine de beş şirkete birden yatırım yapmak pek Buffett tarzı değil” ifadelerini kullandı.

BUFFETT ETKİSİ: HİSSELER HEMEN YÜKSELDİ

Buffett bir yatırım açıkladığında genelde o firmaların hisseleri hızla yükselişe geçer. Japonya'da da benzer bir senaryo gerçekleşti.

Bugün Marubeni ve Sumimoto'nun hisseleri yüzde 9'un üzerinde yükseldi. Mitsubishi ve Mitsui'nin hisseleri yüzden 7'nin üzerinde arttı. Itochu ise yüzde 4,2 değer kazanarak rekor seviyeye ulaştı.

Uzmanlara göre beş şirket arasında değerinin üzerinde işlem gören tek hisse Itochu. Diğer dört firmanın değerinin altındaki hisselerinin Buffett'ı cezbettiği belirtildi. Ayrıca bu şirketlerin elinde bolca nakit olmasının da 90 yaşındaki yatırımcının ilgisini çektiği öne sürüldü.

Tüm şirketler, Warren Buffett'ın yatırım kararını memnuniyetle karşıladı. Itochu Başkanı Masahiro Okafuji, bu hamlenin sektörü canlandırmak için katalizör görevi üstleneceğini söyledi.

ŞİRKETİNİN 146 MİLYAR DOLAR NAKDİ VAR!

Buffet’in şirketi Berkshire Hathaway, 90'dan fazla işletmeye sahip. Ayrıca Apple, Coca-Cola, American Express ve Bank of America gibi şirketlerde büyük yatırımları var.

Berkshire'ın 30 Haziran itibarıyla Apple'daki hisselerinin değeri 125 milyar dolardı. Tokyo'daki Monex'in baş stratejisti Hiroki Takashi, “Buffett'ın portfolyosu, büyük oranda Apple'a bağımlı hale geldi. Belki de bu nedenle Apple'ın tam tersi bir şeyler arıyordur” dedi.

Japonya'daki satın alımlar, Berkshire'ın elinde biriken 146,6 milyar dolarlık nakdin biraz da olsa azalmasını da sağladı.

Warren Buffett'ın şirketi yılın ilk çeyreğinde, corona virüsü salgını etkisiyle borsaların tepe taklak olması nedeniyle 50 milyar dolar gibi rekor bir zarar açıklamıştı.

DÜNYANIN EN CÖMERT HAYIRSEVERLERİNDEN BİRİ

1930 Nebraksa doğumlu olan Warren Buffett, daha altı yaşındayken ticarete atıldı! Dedesinin bakkalından aldığı kola, dergi ve sakızları kapı kapı dolaşarak üzerine kâr koyup sattı. Üniversite okumadan iş hayatına atılmak istese de babasının buna karşı çıkmasıyla birlikte Pennsylvania ve Nebraska Üniversiteleri'nde okudu.

Columbia Business School'da hayranı olduğu Benjamin Graham'ın profesörlüğünde çalışarak yüksek lisans yaptı. Daha sonra Graham'ın şirketinde iki yıl çalıştıktan sonra 1956'da ilk yatırım ortaklığı olan Buffett Associates'ı kurdu.

1962'de milyoner olan Buffet, aynı sene tekstil firması olan Berkshire Hathaway'den hisse satın almaya başladı ve sonunda ana hissedarı oldu. 1985'te şirketi tekstil sektöründen çıkartıp sigorta şirketine dönüştürdü.

1988 yılından itibaren Coca-Cola hisseleri almaya başladı ve bu Warren Buffet'ın en başarılı yatırımlarından biri oldu. Ünlü yatırımcının serveti 1990'da milyar dolara ulaştı.

2008'de Bill Gates'i geçerek 62 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi oldu. Warren Buffet'ın şu anki servetinin 72,7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en cömert kişilerinden biri olan 90 yaşındaki yatırımcı, yakın arkadaşı olan Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in kurduğu vakfa yaklaşık 30 milyar dolar bağış yaptı.