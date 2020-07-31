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Bugün bankalar açık mı? Bayramda bankalar, PTT, kargolar ve eczaneler açık mı?

Vatandaşlar bayram heyecanı yaşarken bir yandan da gündelik işlerini tamamlamak istiyor. Bayramda hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Bayram boyunca aralarında bankalarında bulunduğu birçok kurum kapalı olacak.

08:53 -
Haberler Ekonomi
Bugün bankalar açık mı? Bayramda bankalar, PTT, kargolar ve eczaneler açık mı?

Bayram ile birlikte resmi tatil başladı. Bu bayramda da yine birçok kurum 4 gün boyunca kapalı olacak. Peki bayramda eczaneler, bankalar ve PTT açık olacak mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen 4 günlük Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.

ECZANELER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler bayram boyunca nöbet sistemine göre çalışacak.

PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.

kurban tatil
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