Bugün ekonomide ne oldu? (02.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde de rekor kırmaya devam etti. Kur 8.44’ün üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Temmuz ortasından beri 600 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve fonlama maliyeti 2020’de uygulanan en yüksek orana çıktı.

TL’de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen sert değer kaybı TCMB’nin beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ile belirginleşti.

Son günlerde jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri ve yaklaşan ABD seçimleri de TL’de değer kaybına etki eden unsurlara eklenmiş durumda. ABD seçimlerinin bu hafta gerçekleşecek olması küresel piyasalarda geçen hafta baskı unsuru oluşturmuştu.

2) MERKEZ BANKASI’NDAN SIKILAŞTIRMA ADIMI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini (BAL) sıfırladı.

Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri de durduruldu.

3) BÜYÜMENİN ÖNCÜ GÖSTERGESİ AÇIKLANDI

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekimde 53.9'a yükselerek haziran ayında başlayan toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.

İmalat sektörünün üretimindeki artış istihdamın Şubat 2018'den bu yana en keskin artışı kaydetmesini sağladı. Girdi ve mamul mal fiyatlarındaki artış TL'deki değer kaybına bağlı olarak hızlandı ve enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdi.

Endekste 50’nin üzeri değerler ekonomide büyümeye, 50’nin altı değerler ise daralmaya işaret ediyor.

4) İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı. Ekim ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Pekcan, bu kritik süreçte çok önemli başarılara imza attıklarını belirterek, “Ekim ayı dış ticaret verilerimiz de bunu teyit eder nitelikte. Türkiye dış ticarette diğer ülkelere göre daha iyi bir noktada olmaya devam etmektedir. Asıl hedefimiz, hızlı toparlanmayla birlikte Türkiye'nin layık olduğu ihracat rakamlarına ulaşmak.” açıklamasında bulundu.