Bugün ekonomide ne oldu? (05.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL küresel piyasalarda olduğu gibi ABD'de ilk anda sonuçları net olarak kestirilemeyen seçimlere yönelik fiyatlamalarla her iki yönlü sert dalgalanma ardından tarihi zirvelerinin altında 8.40-8.50 arasında dalgalı bir seyir izledi. Euro ise 10.01 seviyesine ulaşarak rekorunu tazeledi.

Piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) devam eden sıkılaştırma adımları ve 19 Kasım'da gerçekleştireceği bir sonraki faiz kararı bekleniyor.

2) DÖVİZ HESALARI REKOR KIRDI

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 30 Ekim ile biten haftada da artış trendini sürdürerek 221 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi.

TCMB verilerine göre 30 Ekim ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 137.9 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

3) ULUSLARARASI REZERVLER AZALDI

TCMB’nin net uluslararası rezervleri 30 Ekim’de bir önceki haftaya göre 2.29 milyar dolar azalarak 18.93 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri bundan önceki hafta 2.79 milyar dolar artışla 21.22 milyar dolar olmuştu.

4) MERKEZ 10 MİLYAR TL VERDİ

Merkez Bankası (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 14.99 basit faizle 10 milyar TL verdi. İhalede en düşük basit getiri yüzde 14.93, en yüksek basit getiri ise yüzde 15.05 oldu.

TCMB’nin 3 Aralık vadeli repo ihalesine 40.5 milyar lira teklif geldi. TCMB fonlama kompozisyonunu, sıkılaştırma yaparak TL’yi ve dolayısıyla enflasyonu sınırlamak adına kullanılıyor.

TCMB’nin fonlama kompozisyonunun en üst sınırı PPK ile yüzde 13.25’ten yüzde 14.75’e yükseltilen geç likidite penceresi tarafından belirleniyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti hali hazırda yüzde 14.75’e yükselen gecelik faizlere TCMB’nin son bir kaç günde attığı likidite adımlarıyla daha hızlı yaklaşıyor.

Fonlama maliyeti dün 5 baz puan artışla yüzde 13.99 seviyesine yükseldi.