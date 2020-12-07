Bugün ekonomide ne oldu? (07.12.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL yaklaşan AB liderleri zirvesi öncesi olası bir yaptırım endişesiyle 7.8’li seviyelerde sınırlı bir yükseliş gösterirken piyasada Merkez Bankası’ndan ay sonunda 100-150 baz puan faiz artışı yapabileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlenmiş durumda. Kur bugün en yüksek 7.87 seviyesine yükseldi.

Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye’ye yaptırım başlatmanın ele alınacağı Perşembe günkü zirve öncesinde bugün AB dışişleri bakanları konuyu değerlendirdi.

Yunanistan bugün Ankara’nın AB’nin iyi niyetine cevap vermekte başarısız olduğunu belirtirken Türkiye ise tehditlere “boyun eğmeyeceğini” ancak diplomasiden yana olduğunu belirtiyor.

Dolar/TL geçen hafta beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon verisiyle 7.9’u aşsa da haftayı 7.8 civarında tamamlamıştı. Kur bugün 7.87’ye kadar yükseldi. Bankacılar yükselişin belirgin olmadığını, küresel piyasalarda da bugün kuvvetli bir satış baskısı olduğunu ancak piyasada yine de AB ve ABD’nin olası yaptırım süreçlerinin negatif fiyatlama olarak hissedildiğini söylediler.

2) KASIM AYINDA EN ÇOK BORSA KAZANDIRDI

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,72 oranlarıyla BIST100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 2,35, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,78, Amerikan doları yüzde 2,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,94 ve külçe altın yüzde 4,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 0,65, DİBS yüzde 1,09, Amerikan doları yüzde 1,14, mevduat faizi (brüt) %1,25 ve külçe altın yüzde 3,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3) FITCH TÜRK BANKALARINI UYARDI

Kuruluşun değerlendirmesinde Türk bankalarında sorunlu kredi oranının eylül sonunda yüzde 4,1'e indiğine dikkat çekilirken, bankalarda kredi büyüme hızının 3. çeyrekte yükselen faiz oranları ve Aktif Rasyosu düzenlemesinin mecburuyetinin kalkması ile gevşediği kaydedildi.

Raporda, “Aktif rasyosunun yıl sonunda kalkacağı açıklandı, adım bankacılık sektöründe normalleşme yönünde sinyal olarak algılandı” denilirken, bankaların değer kaybı öncesi kârlılıklarının güçlü olduğu ve çekirdek sermaye oranlarının birçok bankada yeterli görüldüğü kaydedildi.

Fitch, bununla birlikte, “Bankaların sermaye oranları bağlantılı riskler yüksek” yorumu yaparken, “Volatil piyasa koşulları değerlendirildiğinde refinansman riskleri yüksek ancak bankalar pandemi döneminde dış finansmana makul oranda erişimi sürdürdüler. Bankaların döviz likiditeye ulaşmaları, Merkez Bankası'na yüksek oranda bağımlı hale geldi.” tespitlerinde bulundu.