Bugün ekonomide ne oldu? (08.12.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 7.8 etrafında genel olarak yatay bir seyir izlerken piyasada Merkez Bankası’ndan ay sonunda 100-150 baz puan faiz artışı yapabileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlendi. Kur bugün en yüksek 7.84 seviyesine çıktı.

Piyasada ayrıca Perşembe günü gerçekleşecek AB zirvesinden ve ABD’de başkan değişimi ile birlikte yeni bir yaptırım olasılığı da takip ediliyor. Bankacılar gelişmelerin TL’de satış baskısı yarattığını ancak bunun şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyorlar.

Türkiye ile kıta sahanlığı anlaşmazlığı yaşayan Yunanistan dün Ankara’nın AB’nin iyi niyetine cevap vermekte başarısız olduğunu belirtirken Türkiye ise tehditlere “boyun eğmeyeceğini” ancak diplomasiden yana olduğunu belirtti.

2) MOODY’S’DEN EKONOMİYE DAİR AÇIKLAMA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk hükümetinin, ekonomi yönetiminin yaptığı politika değişikliklerine rağmen, kredi notu, kredibilite konusunda zorlukların devam edeceğini bildirdi.

Moody's yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin daha ortodoks parasal ve mali politikaya doğru yönelmesinin pozitif olduğunu belirtirken, “Ancak, politikalar uzun vadede devam ettirilmedikçe, bu oldukça belirsiz, yapısal değişim muhtemel değil.” ifadelerini kullandı.

3) VALÖR UYGULAMASI KALDIRILDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, (BDDK) altın ve döviz alımında 1 iş günü valör uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

BDDK’dan yapılan açıklamada gerçek kişilerin günlük 100,000 dolar ve üzerinde döviz alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın kaldırıldığını açıladı.

BDDK açıklamasında göre ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın kaldırılmasına da karar verdi.

4) FİNANSMAN KOLAYLAŞTIRAN TEDBİRLERE DEVAM

BDDK’nın açıklamasında corona virüsü nedeniyle bireylerin ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verildiği, uygulamaların geçerlilik tarihinin 31 Aralık 2020’den 30 Haziran 2021’e uzatıldığı belirtildi.

Buna göre yıl sonunda bitecek olan gecikmeye giren kredilerde takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor. Sorunlu kredilerin takibe atılma süresinin uzatılması ise “geri ödenememe riski artan kredilerin yüzdürülmeye devam edileceği ve bankaların aktif kalitesini olumsuz etkileyeceği” endişelerini getirdi.