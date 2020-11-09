Bugün ekonomide ne oldu? (09.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına Murat Uysal’ın yerine Naci Ağbal’ın atanması ve bunu takiben Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medyadan istifasını açıklamasının ardından ekonomi politikalarında değişim olacağı beklentisiyle dolar/TL tarihi zirvelerinden sert gerilemiş durumda.

TL’de bugün dolar karşısındaki değer kazancı %5 civarında oluşurken TL’de en son benzer seviyedeki kazanç 2018 üçüncü çeyrekte yaşanmıştı. Kur gün içerisinde 8.0021 seviyesine kadar geriledi.

2) YENİ BAŞKAN AĞBAL’DAN İLK MESAJ

Görevden alınan Murat Uysal’ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak göreve gelen Naci Ağbal ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Ağbal açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır” cümlelerini kullandı.

3) EKİM AYINDA EN ÇOK BORSA KAZANDIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Ekim dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,64 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 1,22 ve Euro yüzde 1,04 oranında kazandırırken; külçe altın yüzde 0,21, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,63 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 2,62, Euro yüzde 2,45 ve külçe altın yüzde 1,17 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27 ve DİBS yüzde 1,41 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.