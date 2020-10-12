Bugün ekonomide ne oldu? (12.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Jeopolitik endişelerle 7.9576’ya kadar yükselerek rekor kıran dolar/TL TCMB’nin swap adımlarının da desteğiyle zirveden yönünü aşağı çevirdi. Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışarak değer kaybeden TL, cuma günü itibarıyla bu kayıplarını kısmen de olsa telafi etti. Kur bugün de 7.9129’a kadar çıktıktan sonra 7.86 seviyesinde dengelendi.

2) MERKEZ’DEN ZORUNLU KARŞILIK HAMLESİ

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (nema oranı) 16 Ekim'den itibaren uygulanmak üzere yükseltti. Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10.07.2020-15.10.2020 arasında yüzde 5,00 olarak uygulanan faiz oranı 16 Ekim'den itibaren yüzde 7,00 olarak uygulanmaya başlayacak. Merkez Bankası böylece piyasadaki para musluklarını kısarak enflasyonla mücadele için bir adım daha atmış oldu.

3) İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

İşsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 milyon 263 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 43,5 olarak gerçekleşti. İş gücündeki azalış istihdamdaki azalıştan daha fazla olduğu için dar tanımlı işsizlik oranı düşmüş gibi görüyor.

4) CARİ AÇIK 4.969 MİLYAR DOLAR

Bir önceki yılın ağustos ayında 3 milyar 314 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 4 milyar 631 milyon ABD doları açık gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.948 milyon ABD doları artarak 5.347 milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4.602 milyon ABD doları azalarak 1.179 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili oldu.