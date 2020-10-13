Bugün ekonomide ne oldu? (13.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

TL ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında geçen hafta kuvvetli bir negatif ayrışma yaşanmış, bu ayrışmada jeopolitik endişeler ana belirleyici olmuştu.

Jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.

Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışarak değer kaybeden TL’de cuma günü ve dün negatif ayrışma görülmedi. Kur bugün 7.95 seviyesinin altındaki seyrine devam etti.

2) SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı.

3) IMF TÜRKİYE İÇİN KÜÇÜLME TAHMİNİN DEĞİŞTİRMEDİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), ‘küresel ekonomik görünüm' raporunun ekim baskısını yayımladı. Buna göre, kurumun küresel ekonomi için 2020 yılı ekonomik küçülme tahmini haziranda açıkladığı yüzde 5,2 seviyesinden den yüzde 4,4'e çekti.

Fon, Türkiye için haziranda yüzde 5 olarak açıkladığı 2020 yılı ekonomik küçülme oranı tahminini ise değiştirmedi. Kurum, 2021'de ise Türkiye ekonomisinde yüzde 5'lik ekonomik büyüme bekliyor.