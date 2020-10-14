Bugün ekonomide ne oldu? (14.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalardaki risk iştahını desteklemeyen gelişmelere ek olarak Türkiye özelinde devam eden jeopolitik endişelerle dolar/TL baskı altında. Kur bugün de 7.9586 seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Bankacılar, TCMB’nin devam eden sıkılaştırma ve normalleşme adımlarını ise son dönemde TL’ye destek veren en önemli unsurlar olarak görmeye devam ediyorlar.

2) TÜRKİYE DIŞ BORÇTA 120 ÜLKE ARASINDA 6. OLDU

Dünya Bankası, 2019 yılı Uluslararası Borç İstatistikleri raporunu dün yayımladı. Düşük ve orta gelirli 120 ülke arasında Türkiye, 2019 sonundaki 440,9 milyar dolarlık dış borçla en çok dış borcu olan 6. ülke oldu.

En çok dış borcu olan 10 ülke içinde Türkiye, dış borcun milli gelire oranında ise yüzde 59'luk oranla ikinci sırada yer aldı. Bu alanda ilk sırada, yüzde 65'lik oranla Arjantin yer alıyor.

TL'nin dolar ve euro karşısındaki büyük değer kaybı da, borç yükünü ağırlaştırıyor.

3) TARIM-ÜFE YILLIK YÜZDE 18.48 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayı Tarım-ÜFE verisini yayımladı. Buna göre Tarım-ÜFE'de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 artış gerçekleşti.

Eylül'de, endekste kapsanan 84 maddeden, 37 maddenin ortalama fiyatında azalırken 8 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 39 maddenin ortalama fiyatı da yükseldi.

4) DÖVİZ CİNSİ SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 Eylül’den itibaren döviz ya da dövize endeksli sözleşmelerin TL olarak güncellenmesi zorunluluğuna ilişkin iki yıllık geçiş sürecinin sona erdiğini, bu sözleşmelerin yeniden döviz cinsine çevrilemeyeceğini açıkladı.