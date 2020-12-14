Bugün ekonomide ne oldu? (14.12.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Doların uluslararası piyasalardaki zayıf seyrine rağmen TL, ABD ve AB’nin Türkiye’ye dar kapsamlı da olsa yaptırım uygulayabileceği beklentileriyle değer kaybediyor. Dolar/TL bugün en yüksek 7.93 seviyesini gördü.

Dolar/TL AB ve ABD’nin aynı anda Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulayabileceği beklentisiyle 8’in üzerine çıksa da burada kalıcı olmadı ve 7.9’un altına geriledi. Kur yaptırım söylemleri öncesi 7.8 civarındaydı.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “Yaptırım söylemleri piyasada sert dalgalanmaları beraberinde getirdi. Dolar/TL 8’in üzerine çıktığında hem lokal hem yabancı tarafından TL’ye ilgi gördük. Bu kısmı önemli. 8 seviyesi önemli bir direnç haline dönüşüyor. Yaptırım olasılığı ise anladığımız kadarıyla önümüzdeki dönemde gündemde kalmaya devam edecek. Bu da piyasa açısından negatif. Ancak kısa vadede beklenti ağır yaptırımların gündeme gelmeyeceği yönünde” dedi.

2) SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekim ayında corona virüsü tecrit önlemleri sonrası devam eden talebin etkisiyle yüzde 10.2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı.

3) GENEL DEVLET AÇIĞININ GSYH’YE ORANI YÜKSELDİ

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2018 yılındaki yüzde 2.9 düzeyinden, 2019 yılında yüzde 4.5 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verirken merkezi devlet ve yerel yönetimler alt sektörleri 2019 yılında açık verdi. Genel devlet konsolide borç stokunun GSYH'ye oranı da aynı dönemde yüzde 30.2'den, yüzde 32.6'ya yükseldi.

4) TARIMDA ÜRETİCİ MALİYETLERİ ARTTI

Tarım-ÜFE'de, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,33 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,45, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,18 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,55 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98, çok yıllık bitkisel ürünler.

Kasım 2020'de, endekste kapsanan 90 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 7 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 61 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.