Bugün ekonomide ne oldu? (15.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalarda corona virüsü vakalarındaki artış riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL, Türkiye özelinde devam eden jeopolitik endişelerle 7.9586 olan zirvesine yakın baskı altında işlem görüyor.

TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden geçen hafta kuvvetli bir negatif ayrışma yaşanmış, bu ayrışmada jeopolitik endişeler ana belirleyici olmuştu.

Jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.

Bu endişeler hala devam ediyor. TCMB’nin devam eden sıkılaştırma adımları ise piyasalardaki en önemli destek unsuru olmaya devam ediyor. Kur bugün 7.95 seviyesindeki seyrini sürdürdü.

2) BÜTÇE AÇIĞI 9 AYDA 140 MİLYAR TL

Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 29,7 milyar TL, Ocak-Eylül döneminde ise 140,6 milyar TL açık verdi.

Bütçe açığı Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 arttı. Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre açıktaki artış yüzde 63,8 oldu.

Faiz harcamaları Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla 107,8 milyar TL'ye ulaştı.

Devletin 9 aydaki toplam 578,7 milyar TL'lik vergi gelirinin yüzde 18,6'sı faize gitti. Geçen sene aynı dönemde 485,3 milyar TL'lik vergi gelirinin yüzde 16,8'i, yani 81,5 milyar TL'si faize gitmişti.

3) KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ

Konut satışları üç aydır kredili satışlar öncülüğünde sergilediği güçlü yükselişin ardından konut kredi faizlerinde yaşanan artış ve biten kampanyaların etkisiyle eylül ayında düşüşe geçti.

Sektör temsilcileri, konut kredi faizlerinin %1’in üzerindeki seyri nedeniyle, önümüzdeki aylarda ipotekli satışlar kaynaklı düşüşün süreceğini belirtiyor.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları eylülde %6.9 azalarak 136,744 oldu. İpotekli satış olarak adlandırılan konut kredili satışlar ise %38.5 düşüşle 35,576 olarak gerçekleşti.

ÜÇ AYLIK YÜKSELİŞ SONA ERDİ

Eylül ayındaki düşüş, satışlarda art arda üç aydır gözlenen güçlü yükseliş trendini de sona erdirmiş oldu.

Pandemi etkisiyle nisan ve mayısta sert gerileyen konut satışları, düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle haziranda %210 yükselmiş, ipotekli satışlardaki artış ise %1,287 olmuştu.

Temmuz ayında ise satışlar %124 artışla 229,357’ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. İpotekli satışlar da temmuzda %900 artış ve 130,721 adet ile tarihi rekor olmuştu.

Konut satışlarındaki yükseliş yavaşlayarak da olsa ağustosta da devam etmiş; toplam satışlar %54.2, ipotekli satışlar da %122.6 artmıştı.