Bugün ekonomide ne oldu? (16.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Türk varlıklarının risk priminin belirgin şekilde azaldığı geçen haftanın ardından TL yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptıktan sonra 7.75 seviyesine kadar yükseldi. Piyasalarda PPK kararı bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin geçen hafta değişmesi ve yeni ekonomi yönetiminin “güven ve krebilite”yi ön plana çıkaran açıklamalarına destek vermesinin ardından geçen hafta TL dolar karşısında %10’a yakın değer kazandı.

Yabancı bankalar ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından müşterilerine TL’de ağırlık artırmalarını tavsiye ederken Türkiye’nin risk priminin göstergesi olan beş yıllık CDS’ler ise 520 baz puanlı seviyelerden 402 baz puana düştü. Borsa İstanbul bankacılık endeksi %23, BIST-100 endeksi %8 yükseldi.

BIST100 endeksi bugünde 1309 puanı aşarak tarihi rekorunu yeniledi.

2) BÜTÇE 4.9 MİLYAR TL AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçe dengesi ekim ayında 4,9 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe gelişmelerine göre, bütçe 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 100 milyar 714 milyon TL açık verirken 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 145 milyar 483 milyon TL açık gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 12 milyar 403 milyon TL faiz dışı açık verilirken 2020 yılının aynı döneminde 25 milyar 901 milyon TL faiz dışı açık kaydedildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri ekim ayı itibarıyla 97 milyar 658 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 11 milyar 758 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 85 milyar 901 milyon TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise ekim ayı itibarıyla 92 milyar 766 milyon TL oldu. Vergi gelirleri 76 milyar 615 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 13 milyar 833 milyon TL oldu.

3) KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye genelinde 2020 Ekim ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 azalış göstererek 25 bin 566 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 494 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırayı aldı.