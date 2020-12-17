Bugün ekonomide ne oldu? (17.12.2020)

1- DOLAR NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası (TCMB) Başkan Naci Ağbal’ın 2021 yılına ilişkin para ve kur politikası sunumu ve ABD Merkez Bankası açıklaması sonrası dolar/TL 7.8’in altına geriledi. Kur bugün 7.73 seviyesine kadar geriledi.

Piyasalarda AB ve ABD’den yaptırım gündeminin yanı sıra corona virüsünde artan küresel yayılım ile birlikte başlayan aşı gündemleri takip edilmeye devam ediliyor. Ancak bankacılar TL’de bir sonraki yön belirleyici gelişmenin 24 Aralık’taki TCMB faiz kararı olmasını bekliyorlar.

Ağbal dün dezenflasyonu sağlamak için mevcut %15 seviyesindeki politika faizinde gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini belirtirken; 2021’de rezervleri artırmak istediklerini ancak bunu kur seviyesini etkilemeden yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Rezerv birikimi için güçlü sermaye akımı ve dolarizasyonun terse dönmesinin gerekliliğine dikkat çeken Ağbal, TCMB’nin kur düzeyini ya da yönünü belirlemek amacı ile bir döviz işlemi yapmayacağını da söyledi.

2- VATANDAŞ DÖVİZ ALMAYA DEVAM ETTİ

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 11 Aralık ile biten haftada sınırlı bir artış göstererek 231.5 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi.

TCMB verilerine göre 11 Aralık ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 146.47 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi. Bireyseller geçen hafta döviz ve altın mevduatlarını 25.4 milyon dolar artırdı. Bu önceki haftalara göre artış hızında belirgin bir yavaşlama anlamına geliyor. Kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 85 milyar dolarla yeni tarihi zirvesinde. Kurumsallar geçen hafta döviz ve altın mevduatlarını 96 milyon dolar artırdılar.

TCMB Başkanı Naci Ağbal dün yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarını artırmasına ancak lokallerin aksi yönde adımlarına ilişkin bir soruya, “Bizim tarafımızdan uygulanan doğru politikalar devam ettiği sürece yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’ye ilgisinin artacağını düşünüyoruz” yanıtını vermişti.

3- KISA VADELİ BORÇ STOKU ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ekim ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7,8 oranında artışla 132,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,7 oranında azalarak 55,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,6 oranında azalarak 56,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.