Bugün ekonomide ne oldu? (19.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

TCMB’nin faizleri piyasa beklentisine paralel şekilde 475 baz puan artırdığı PPK kararı sonrası piyasalarda ilk tepki olarak dolar/TL 7.50’ye kadar geriledi. Kur bu seviyede kalıcı olamazken tekrar 7.60 bölgesine doğru dalgalanmalar devam etti.

2) MERKEZ FAİZİ YÜZDE 15’E ÇEKTİ

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan artışla %15’e yükseltirken attığı adımı da dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma olarak tanımladı.

Merkez Bankası tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı yani %15 üzerinden yapılacağını belirtti.

Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde “Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir” denildi.

3) NET ULUSLARARASI REZERVLER 16 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

TCMB’nin net uluslararası rezervleri 13 Kasım’da bir önceki haftaya göre 3.14 milyar dolar azalarak Mart 2004’ten bu yana en düşük seviye olan 16.43 milyar dolara indi.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri bundan önceki hafta 636 milyon dolar artarak 19.57 milyar dolara çıkmıştı.