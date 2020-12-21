Bugün ekonomide ne oldu? (21.12.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Daha hızlı yayıldığı tespit edilen yeni bir corona virüsü tipi nedeniyle dünya genelinde pek çok ülke İngiltere’ye seyahati durdururken, küresel piyasalarda belirgin bir riskten kaçış eğilimi başladı. TL ve havacılık başta olmak üzere hisseler değer kaybetti. Kur bugün 7.73’e kadar yükseldikten sonra tekrar 7.70’in altına indi.

TL dolar karşısında %1’in hemen altında değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en az değer kaybeden para birimi oldu.

Bankacılar TL’deki pozitif ayrışmayı TCMB’den bu hafta beklenen yeni sıkılaştırma adımlarına ve petrol fiyatlarında %5’i aşan düşüşe bağladılar. Petrol fiyatları da bugün %5’in üzerinde değer kaybetti.

2) TÜKETİCİ GÜVENİ DEĞİŞMEDİ

Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında, 80.1 ile kasım ayına göre değişmedi. Endeks ekim ayında 81.9 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

3) YURT DIŞI ÜRETİCİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 41.22 ARTTI

Yurt dışı üretici fiyatları (YD-ÜFE), kasım ayında aylık bazda yüzde 2.02 ve yıllık bazda yüzde 41.12 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 38.61, ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20.33 yükseldi.