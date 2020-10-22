Bugün ekonomide ne oldu? (22.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 7.78 seviyesine kadar çekildiği günde Merkez Bankası’nın politika faizini sabit bırakmasının ardından 7.9797 ile tarihi zirvesini yeniledi. Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutması ancak faiz koridorunun en üst bandını yükseltmesi analistlere göre sade para politikalarından daha da uzaklaşmak, geçen ay kazanılan kredibilitede ise yeniden kayıp anlamına geliyor.

Analistler, kararda, ciddi şekilde azalttığı Türkiye yatırımlarını yeniden artırmak için bekleyen yabancı yatırımcılar için de bir yeşil ışık göremiyorlar.

2) MERKEZ FAİZİ SABİT BIRAKTI

Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde değişiklik yapmayarak %10.25’te tuttu ancak geç likidite penceresi faizini 150 baz puan artırarak %14.75’e çıkardı. Piyasaların beklentisi politika faizinin artırılması yönündeydi.

TCMB daha önce gecelik borçlanma faizinin 150 baz puan üzerinde belirlediği geç likidite penceresi faizini ise bundan sonra gecelik borçlanma faizinin 300 baz puan üzerinde belirleme kararı aldı. Bu karar TCMB’nin politika faizini artırmadan likidite adımlarıyla piyasalardaki faizleri daha fazla yükseltebileceğine işaret ediyor.

3) TÜKETİCİ GÜVENİ GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı; eylül ayında 82,0 olan endeks, ekim ayında 81,9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 83,3 iken, Ekim ayında %2,3 oranında azalarak 81,4 oldu.