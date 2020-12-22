Bugün ekonomide ne oldu? (22.12.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Daha hızlı yayılan yeni bir corona virüsü tipi nedeniyle yatırımcıların küresel bazda güvenli liman varlıklara yönelmesiyle dün değer kaybeden TL, doların kazanımlarını kısmen geri vermesine paralel olarak toparlandı. Kur bugün en yüksek 7.67 seviyesini gördü.

Piyasalarda ABD’de corona virüsüne karşı mali destek paketinin Kongre’de onaylanarak imza için Başkan Donald Trump’a gönderilmesinin ardından küresel risk iştahı ve Perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu kararı izleniyor.

Dünkü riskten kaçış hisse senedi piyasasında sert düşüşlere yol açarken, petrol fiyatlarındaki gerileme ise TL’yi kısmen desteklemişti.

Bankacılar TL’deki dün gerçekleşen pozitif ayrışmayı TCMB’den bu hafta beklenen yeni sıkılaştırma adımlarına ve petrol fiyatlarında gün içinde %5’i bulan düşüşe bağladılar. Dün %3 düşüşle kapanan petrol fiyatları bugün de %0.5 ekside seyretti.

2) TÜİK ASGARİ ÜCRET TAVSİYESİNİ AÇIKLADI

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, 2021’de verilecek ücreti belirlemek için üçüncü kez Türk-İş’in ev sahipliğinde bir araya geldi.

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak belirledi.

TÜİK geçen yıl bir işçinin aylık gıda harcama tutarını hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2.086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL olarak açıklamıştı.

3) TARIMSAL GİRDİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 12.64 ARTTI

Tarımsal girdi fiyatları (Tarım-GFE) Ekim’de aylık bazda yüzde 2.74, yıllık bazda da yüzde 12.64 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları Ocak-Ekim döneminde yüzde 10.82 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8.62 yükseldi.

Aylık bazda, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 2.41, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 2.79 arttı.

Yıllık bazda da, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 12.18, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 15.46 yükseldi.