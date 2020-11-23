Bugün ekonomide ne oldu? (23.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Yeni haftanın ilk işlem günüme sakin başlayan piyasalar hareketlendi. Gün içerisinde 7.61 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL’de rüzgar tersine döndü ve yükseliş başladı. TL, dolar karşısında yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederek 7.90 seviyesinin üzerine yükseldi.

Euro/TL tarafında yaşanan yükseliş ise daha da fazla. Gün içerisinde en düşük 9.02’yi gören euro kuru da yüzde 4’ün üzerinde yükselerek 9.40’ın üzerine çıktı.

2) TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verisini yayınladı. Buna göre, Tarım-GFE, 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,21 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,10, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,35 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 10,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 14,45 artış gösterdi.

3) YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI SERT DÜŞTÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ekim 2020 dönemi verilerine göre Türkiye’ye toplam 13 milyon 652 bin 641 ziyaretçi geldi.

İlk 10 ayda ağırlanan toplam rakam içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı 11 milyon 200 bin 892 oldu. Yurt dışı ikametli vatandaş sayılarında ise en son açıklanan Ocak-Eylül 2020 dönemi rakamı 2 milyon 451 bin 749 olmuştu.

Türkiye henüz açıklanmayan Ekim 2020 yurt dışı ikametli vatandaş verilerine rağmen 14 milyon toplam ziyaretçi rakamına yaklaştı. Corona virüsü salgınından önceki verilerle kıyaslandığında Türkiye, 2019 yılının 10 aylık dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 72,49 azalış yaşadı.