Bugün ekonomide ne oldu? (26.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

İç piyasada ABD ile seçim sonrası ilişkiler ve AB ile artan gerilimin nasıl şekilleneceği, siyasi gelişmeler ve corona virüsünde artış trendi takip edilmeye devam ediyor. Kur bugün 7.84 seviyesine kadar çekildi.

Bankacılara göre, bu yıl 32 milyar dolar döviz alan ve dolar/TL’deki son düşüşü de dövizde yeni alım için fırsat olarak değerlendiren lokallerin yüksek enflasyon başta olmak üzere henüz TL’ye belirgin dönüşü görülmüyor. Buna tek istisna 8.05 seviyesinden gelen döviz satışları ancak zaman zaman döviz satışı yapan lokaller haftalık bazda nette alıcı olmayı sürdürüyor.

2) KATAR BORSA İSTANBUL’A ORTAK OLUYOR

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.

TVF'den yapılan yazılı açıklamada, “TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği iş birliğini de kapsıyor” denildi.

3) VATANDAŞ DÖVİZ ALMAYA DEVAM ETTİ

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 13 Kasım haftasında 225,8 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı, 20 Kasım haftasında 228,2 milyar dolara yükselerek rekor tazeledi. Bir haftalık artış 2,4 milyar dolar oldu.

Ekonomi yönetimdeki değişim sonrasındaki iki haftada, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarındaki artış, 3,9 milyar doları aştı. Yıl başından bu yana artış ise 34,5 milyar dolara ulaştı.

4) TCMB SWAP İHALELERİ LİMİTİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap piyasasında limit artışına gitti.

Bankacıların verdiği bilgiye göre, TCMB bankalara gönderdiği talimatla “Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 60'ı ile sınırlı olacak” şekilde düzenledi.