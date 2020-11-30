Bugün ekonomide ne oldu? (30.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL bugün 7.74 seviyesine kadar çekildi. Piyasalarda TCMB’nin politika faizi artışı ardından ekonomi ve hukuk politikalarda reform süreci izleniyor. Öte yandan corona virüsü salgınında hızlanma sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek kabine toplantısı da yakından takip edilecek.

Yabancı yatırımcıların yıllar içinde oldukça azalttıkları Türkiye pozisyonlarını Berat Albayrak’ın istifası ile birlikte Kasım ayı başından beri artırmaya başlamasına karşın lokallerin benzer bir adım izlememesi TL’deki değer kazançlarını sınırlayan en önemli etken olarak ön plana çıkıyor.

Lokal yatırımcılar Albayrak’ın istifasının ardından döviz ve altın varlıklarını iki haftada 4 milyar dolar artırarak 228.2 milyar dolarla yeni tarihi zirveye çıkardılar. Yılbaşından beri artış 35 milyar dolara ulaştı.

Yabancılar ise aynı iki haftada 1.5 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere bankacıların hesaplamalarına göre 6 milyar doların üzerinde Türkiye varlıklarını artırdılar. Yabancı portföy işlemleri, son iki haftadaki girişlerle yılbaşından beri çıkış 13.5 milyar dolardan 12.2 milyar dolara geriledi.

2) BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

GSYH 2020 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,7 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15,0, sanayi yüzde 8,0, inşaat yüzde 6,4, tarım yüzde 6,2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ile hizmetler yüzde 0,8 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,5 azaldı.

3) NORMALLEŞME ADIMLARI DEVAM ETTİ

Bankaların yurtdışı yerleşik finans kuruluşlarıyla yaptıkları bazı TL işlemlerin özkaynaklara oranında sınır %0.5’ten %2.5’e yükseltildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 5 Mayıs’ta BDDK bankaların bazı yurtdışı TL işlemlerinde sınırlandırmaya yönelik düzenlemeye gitmişti. Buna göre bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0.5’i ile sınırlandırılmasına karar verilmişti.

BDDK’dan bugün yapılan açıklamada söz konusu kararın piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak alındığı belirtilerek, ayrıca bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi TL kredi imkanının da bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verildiği ifade edildi.

4) BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KÂRI 50 MİLYAR TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ekim ayı verilerine göre sektörün kredileri yüzde 43 artışla ekim sonunda 3.66 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Bu büyüme ise mart ayında başlayan corona virüsü salgınının ardından uygulanan düşük faiz oranlı krediler ile sağlandı. Düşük faizli krediler ekonomiyi canlandırmak için devreye alınırken, konut kredilerinde tarihi büyüme oranları kaydedildi.

Bankacılık sektörü net karı Ekim sonu itibarıyla 50,0 milyar TL, kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,97 oldu.