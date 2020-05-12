Bulgaristan KDV’de indirimi yapacak

Bulgaristan'da hükümet, corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren ekonomiyi yeniden canlandırmak için harekete geçti.

Reuters’ta yer alan habere göre Başbakan Boyko Borissov, restoran, büfe ve kantin gibi yerlerden alınan yüzde 20'lik Katma Değer Vergisi’nin (KDV) 2021 yılından itibaren yüzde 9'a düşürüleceğini söyledi. Borissov bu kararı, restoran ve otel temsilcileriyle yaptığı toplantıdan sonra açıkladı.

EKONOMİ YÜZDE 3 KÜÇÜLECEK

Bulgaristan, en fakir AB ülkelerinden biri konumunda. Ancak son yıllarda sıkı bir mali politika yürüterek ekonomiyi toparlama yolunda adımlar atıyorlardı. Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri ve turizm gelirlerinin düşmesiyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3 küçülmesi bekleniyor.

JAPONYA'DA İNDİRİM YOK

Salgından etkilenen ülkeler arasında yer alan Japonya'da ise vergi indirimi planlanmıyor. Bu yönde beklentiler olsa da Japon Maliye Bakanı Taro Aso, yaptığı açıklamada hiçbir vergi indirimi yapmayı düşünmediklerini söyledi.