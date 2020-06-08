Bursa sahilleri sit alanı ilan edildi, 136 işletmeye büyük şok

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi eser niteliğindeki yerlerde işletmecilik yapan esnafın ruhsatları Anıtlar Kurulu tarafından iptal ediliyor. Yüzlerce işletmeyi ve çalışanı ilgilendiren bu karar esnafı ayağa kaldırdı.

Mudanya Mütareke Meydan'ında bir araya gelen esnaf seslerinin duyulmasını isteyerek, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde bu şekilde çalışan işletmeler varken ‘Neden Mudanya?' diye sordu.

“İHTİMALİ DAHİ KORKUNÇTUR”

Esnaflar adına açıklama yapan Başar Yegül, “Bizler Mudanya esnafı olarak ticaret ruhsatlarımızın iptaline dair kararlar alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Hali hazırda 3 adet iptal edilmiş ruhsat bulunmaktadır. İş bu kararın dayanağı özetle Anıtlar Kurulu tarafından Bursa'nın Mudanya ilçesinde yer alan ve tarihi eser niteliğindeki binaların çevresinde faaliyet yapılamayacağına dair kararıdır.

Tüm kamuoyunca bilindiği üzere Türkiye'nin dört bir yanında sit alanları veya tarihi eserlerin bulunduğu yerlerde ticari faaliyet yürütülmektedir. Ancak Mudanya esnafının, Mudanya'ya değer katan işletmenin yıllardır sorunsuzca ve yasal tüm başvurularla elde ettiği ruhsatların iptal edilmesi ihtimali dahi korkunçtur” dedi.

Önümüzdeki hafta ruhsatların iptal işleminin başlatılacağını iddia eden Başar Yegül, “Mudanya'da yerleşik ve anılı şartları taşıyan tüm işletmelerin ruhsatlarının iptal edileceğini, Mudanya'da yüzlerce esnafın kepenk kapatacağını kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Korona virüsünden dolayı 2,5 aydır zaten çalışamayan esnaf, yakın zamanda iş yerini borçla açmıştır. Henüz salgının ekonomik sebepleri sonlanmamışken, Mudanya esnafının karşı karşıya kaldığı durum tüm Türkiye'yi etkileyecektir. Şöyle ki bu kararın uygulanması tüm Türkiye için emsal teşkil edecektir. Bu karar ile tüm Türkiye'de sit alanları ve tarihi binalar bölgelerinde kalan esnafların ruhsat güvencesi kalmamaktadır” diye konuştu.

“UYGULAMADAN DERHAL DÖNÜLMELİ”

Yapılması gerekenin Mudanya Belediyesi tarafından daha evvel talep edilen proje değişikliği talebinin onanması gerektiğini altını çizen Yegül, “Mudanya ilçesinde ticaret yapılmasının kanuni engellerinin kaldırılması ve binlerce insanı mağdur edecek uygulamadan derhal dönülmesidir. Aynı zamanda bu uygulama Mudanya ilçesinin ekonomisini etkileyeceğinden bu hususta yasal başvurularımızın yanında bürokrasi ile özellikle Mudanya Belediyesi'nin de sonsuz desteğini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

“NEDEN SADECE MUDANYA’DA UYGULANIYOR?”

İşletmesi kapatılan Hatice Albay, “5 sigortalı çalışanım mevcut ve dükkanım kapatıldı. Bu karar doğrultusunda ilk işlem gören yerlerden bir tanesiyim. Anıtlar Kurulu kararı ile kapatıldığını söylediler ama eşitlik ilkelerine uymadığını düşünüyorum. Türkiye'de ve dünyada bunun emsalleri varken neden sadece Mudanya'da uygulanıyor?” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKYILMAZ VALİ İLE GÖRÜŞTÜ

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mağduriyete yol açacak olan kararın çözümü için Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ile görüştü. Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Nisa Kartaltepe Yılmaz ve Sevinç Şenşekerci'nin de bulunduğu görüşmede, Başkan Türkyılmaz alınan kararın tüm Türkiye'deki tescilli binalara yönelik emsal karar oluşturulabileceğini, pek çok işletme sahibinin mağduriyet yaşayabileceğini belirtti.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEP ETTİ

2016 yılında aldığı meclis kararıyla Mütareke Meydanı'nın da içinde bulunduğu bölgenin turizm açısından daha iyi noktaya gelebilmesi için plan değişikliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, “İlçenin tarihsel merkezi konumunda olan Girit mahallesinin, plan değişikliği kapsamında açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanıyordu.

Geçmişte olduğu gibi sokaklarında insanların rahat rahat yürüyebileceği, araç gürültüsünden uzak, bir mekanında kahvesini yudumlayıp diğer bir sokağında en güzel yemeğini yiyebileceği, açık hava sergileri ve kimliğine özgü mutfağıyla tanışabileceği bir mekan yapmak istiyorduk.

Bölgedeki esnaf kapısının önünden 2 metreye kadar, halkı da rahatsız etmeden dükkanın önünü kullanabiliyordu. Zaman zaman yapılan şikayetler nedeniyle zor durumda kalan esnafımızı mağdur etmemek için çıkardığımız ve Büyükşehir Belediyesi meclisinden de geçen kararla bölgeyi turizm fonksiyonuna almak istedik.

Anıtlar Kurulu'ndan gelecek kararı bekliyorduk. Bir kişi tarafından 4000 üzerindeki şikayet nedeniyle tüm esnaf zor durumda kalıyor. Anıtlar Kurulu bu kararıyla belediyemizi de zor durumda bırakarak elimizi kolumuzu bağlamıştır” dedi. (İHA)