Bursa’da bir fabrika daha üretime ara veriyor!

Bursa’da Oyak Renault Otomobil Fabrikası'nın faaliyetlerini kademeli olarak geçici bir süre ara vereceğini duyurmasının ardından, Bosch'un Bursa'daki fabrikasından da aynı karar geldi.

Bosch; Bu1, Bu2, Bu4 iş yerlerinde 30 Mart 2020 Pazartesi günü itibari ile bir haftalığına kapatma kararı aldı.

1 GÜN YILLIK, 1 GÜN İDARİ İZİN

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşanan sıkıntılardan dolayı Bosch; Bu1, Bu2, Bu4 iş yerlerinde 30 Mart 2020 Pazartesi günü itibari ile bir haftalığına kapatma kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda çalışanların yıllık izinleri için kullandırılan yıllık izinlerine karşılık bire bir idari izin (1 gün yıllık izin, 1 gün idari izin) uygulanacak.