Bursa’da dev miting

Türkiye'de son yıllarda düzenlenen en büyük mitinglerden biri Bursa'da başladı. Geçtiğimiz yıllarda mitingler milli güvenlik gerekçesiyle ertelenirken söz konusu mitinge 130 bin metal işçisinin katılması bekleniyor. İşçiler alana gelmeye başladı ve sozcu.com.tr miting alanından gelişmeleri aktarmaya devam edecek.

“SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN BURADAYIZ”

İşçiler, “Arkadaşlarımızla birlikte hakkımızı almak için buraya geldik. Asgari ücretin yüzde 15, Türk Metal Sendikası’nın da yüzde 15 üzerinde zam alması için bir miting düzenleyeceğiz bugün. Sesimizi, patronların ve hükümetin duyurması için buradayız” dediler.