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Bursa’da dev miting

Tofaş, Borusan Mannesmann, Bosch ve Oyak Renault gibi büyük otomobil fabrikalarının da aralarında bulunduğu 200 iş yerinde 130 bin otomotiv ve yan sanayi işçisi miting kararı almıştı. Yüzde 8'lik zamma karşı çıkan işçiler yüzde 26 zam taleplerini bugün Bursa'dan haykıracak. İşçiler, büyük miting öncesi Sözcü'ye konuştu.

Halil ATAŞ / Bursa
12:49 -
Haberler Ekonomi

Türkiye'de son yıllarda düzenlenen en büyük mitinglerden biri Bursa'da başladı. Geçtiğimiz yıllarda mitingler milli güvenlik gerekçesiyle ertelenirken söz konusu mitinge 130 bin metal işçisinin katılması bekleniyor. İşçiler alana gelmeye başladı ve sozcu.com.tr miting alanından gelişmeleri aktarmaya devam edecek.

“SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN BURADAYIZ”

İşçiler, “Arkadaşlarımızla birlikte hakkımızı almak için buraya geldik. Asgari ücretin yüzde 15, Türk Metal Sendikası’nın da yüzde 15 üzerinde zam alması için bir miting düzenleyeceğiz bugün. Sesimizi, patronların ve hükümetin duyurması için buradayız” dediler.

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