Bursa’da işçiler, işten çıkartılan arkadaşları için eylemi yaptı

İşçilerin iş bırakma eylemi hakkında konuşan Türk Metal Sendikası Tofaş Şube Başkanı Bayram Ömürlü, “Burada örgütlenme çalışması yapmıştık. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı’ndan yetki tespit belgesini de aldık. İşveren ise itiraz etti. 25 şubatta 8’inci İş Mahkemesi’nde duruşmamız vardı. Geçen hafta bir arkadaşımızı daha işten atmışlar. Sendikadan istifa edin diye müthiş mobbing yapılmakta. Sabah vardiya ya gelen arkadaşlar iş başı yapmadılar. İşten çıkartılan arkadaşlarının geri alınmasını istiyorlar” dedi.

FABRİKA ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Fabrika önünde toplanan bir grup işçi, sloganlar atarak işten çıkarmaları protesto etti. İşçiler, işten çıkartılan arkadaşları geri alınana kadar bu eylemi devam ettireceklerini belirtti. İşçilere Türk Metal Sendikası da destek verdi.