Bütçe açığı 9 ayda 140,6 milyar TL’ye ulaştı, faize 107,8 milyar TL ödendi

Merkezi yönetim bütçesi Eylül’de 29,7 milyar TL, Ocak-Eylül döneminde ise 140,6 milyar TL açık verdi.

Bütçe açığı Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 arttı. Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre açıktaki artış yüzde 63,8 oldu.

VERGİLER FAİZE GİDİYOR

Faiz harcamaları Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla 107,8 milyar TL’ye ulaştı.

Devletin 9 aydaki toplam 578,7 milyar TL’lik vergi gelirinin yüzde 18,6’sı faize gitti. Geçen sene aynı dönemde 485,3 milyar TL’lik vergi gelirinin yüzde 16,8’i, yani 81,5 milyar TL’si faize gitmişti.

Faiz dışı bütçe açığı da geçen sene 9 ayda 4,3 milyar TL iken, bu yıl aynı dönemde 32,8 milyar TL’ye sıçradı.

81 MİLYAR TL’LİK GÖREV ZARARI

Bu dönemde kamu kurumlarının görev zararlarının bütçeye maliyeti, 81 milyar TL’ye ulaştı. 73,8 milyar TL’lik görev zararıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilk sırada yer alırken, Ziraat Bankası 3,1 milyar TL ile ikinci, Halkbank 2,3 milyar TL ile üçüncü oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcamaları (gizli hizmet giderleri) de 9 ayda 1,6 milyar TL’ye ulaştı.