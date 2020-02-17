Bütçe Merkez’den gelen kâr sayesinde ocakta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi, ocakta 21,5 milyar TL fazla verdi. Bütçenin fazla vermesinde, Merkez Bankası (TCMB) kârından Hazine’ye ocakta 40,5 milyar TL aktarılması etkili oldu. TCMB, Ocak’ta 35,2 milyar kâr, 5,3 milyar TL ihtiyat akçesi olmak üzere toplam 40,5 milyar TL Hazine’ye aktarmıştı.

Bütçe Ocak 2019’da da yine TCMB’den gelen kâr transferi sayesinde 5 milyar fazla vermişti.

2020 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 100,7 milyar TL, bütçe gelirleri 122,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 87,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 34,2 milyar TL oldu.

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Bütçe harcamaları ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı.