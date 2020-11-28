Büyük şirketlerin yönetim kurullarına kadın üye şartı

Almanya'dan çalışma hayatında cinsel eşitliğine yönelik olumlu bir adım geldi. Ülkede, üçten fazla yönetim kurulu üyesi bulunan ve borsaya kayıtlı olan şirketler için kurulda en az bir kadın bulundurma şartı getiriliyor.

Federal Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, anlaşmayı tarihi bir adım olarak nitelendirerek “Büyük şirketlerde kadınsız C-suitlere (üst düzey yönetici katı) son veriyoruz.” açıklamasında bulundu.

ŞİRKETLER ANLAŞMAYA ÇEKİMSER BAKIYOR

Alman iş çevreleri, bu tarz bir kotanın şirketlerin iç işlerine haksız müdahale oluşturacağını ve üst yönetim rolleri için kadın adayların yetersiz olduğunu savunuyor. İsveç-Alman Allbright Vakfı tarafından yapılan bir ankete göre, Frankfurt Borsası'nda işlem gören Alman şirketlerinin sadece yüzde 12.8'inin yönetim kurullarında bir veya birden fazla kadın bulunuyor. Bu oran Bu oran ABD borsalarında yüzde 28.6, İsveç'te yüzde 24.9 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 24.5.

ÜST DÜZEY POZİSYONLARDA ÇALIŞAN KADIN SAYISI DA AZALDI

Financial Times’ta yer alan habere göre; Almanya'da kadınların üst düzey pozisyonda bulunma oranı zaten düşükken yeni elde edilen veriler yönetim kurullarının son zamanlarda daha da erkek egemen bir hale geldiğini ortaya koyuyor. Ankete göre üst düzey pozisyonda çalışan kadın sayısı geçen yıl yüzde 29 iken bu yıl eylül ayı başında yüzde 23'e düştü. Daha düşük çapta olan MDax ve SDax endekslerindeki şirketler ankete dahil edildiğinde, borsaya kayıtlı 160 firmanın toplamda yüzde 10'unun yönetim kurullarında bir veya birden fazla kadın yer alıyor.

KAMU KURUMLARI İÇİN DE KADIN KOTASI GETİRİLECEK

İş dünyasında kadın erkek eşitliği, geçen yıl Jennifer Morgan'ın Avrupa'nın en değerli yazılım grubu SAP'nin eş genel müdürü olarak atandığında ciddi bir ivme kazandı. Bu Morgan'ı DAX'a kayıtlı bir şirketin ilk kadın patronu yapmıştı. Almanya'da özel şirketlerin yanı sıra sağlık, emeklilik ve kaza sigortası fonları gibi kamu kurumları ve Federal Çalışma Bürosu için de kadın kotası getirilecek. Bu kurumların üst düzey pozisyonlarında kadınlar yalnızca yüzde 14 oranında yer alıyor.

Adalet bakanlığı, hükümeti oluşturan partilerin üyelerinden oluşan bir çalışma grubu tarafından müzakere edilen anlaşmanın önümüzdeki hafta onaylanmak üzere ilgili parti liderlerine sunulacağını ve önümüzdeki aylarda Alman kabinesi tarafından onaylanacağını söyledi. Alman Adalet Bakanı Christine Lambrecht konuyla ilgili “Becerikli ve motive kadınlara hak ettikleri fırsatları veriyoruz. Bu Almanya'daki kadınlar için büyük bir başarı ve aynı zamanda toplum ve şirketlerin kendileri için de büyük bir şans.” ifadelerini kullandı.

KADINLARIN LOBİ FAALİYETLERİ SONUÇ VERDİ

Birçok kadının ve oluşturduğu sosyal ağların sağladığı baskı sayesinde, muhafazakarların reformu desteklemesiyle büyük bir çıkmazın aşıldığını ifade eden Berlin Sosyal Bilimler Merkezi Başkanı Jutta Allmendinger “Başarımıza rağmen hala yapacak çok işimiz var.” dedi.

Diğer yandan beş AB ülkesi ( Belçika, Fransa, İtalya, Avusturya ve Portekiz ) borsaya kayıtlı büyük şirketlerin yönetim kurulları için zorunlu cinsiyet kotasını kabul etti. Norveç, yönetim kurulları için cinsiyet kotası düzenleyen ve kadınların yönetim kurulu koltuklarının %40’ını doldurmasını şart koşan dünyadaki ilk ülke oldu.

ALMANYA'NIN ATTIĞI ADIM ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ( KAGİDER ) Başkanı Emine Erdem, konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Kadın kotası uygulaması bilinçli kamu politikalarından biridir. Almanya'nın atacağını açıkladığı adım çok önemlidir ve gerçekleştiği zaman olumlu sonuçlar verecektir. Yönetim kurullarında kadınların daha fazla temsil edilmesi şirketlerde diğer pozisyonlardaki kadın yönetici ve çalışan sayısının artmasına da katkıda bulunur” dedi.

TÜRKİYE'DE ZORUNLU DEĞİL AMA TAVSİYE EDİLİYOR

Ülkemizde de benzer bir uygulamanın olduğuna ancak bunun zorunlu olmadığına değinen KAGİDER Başkanı “Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılının başında yayımladığı yeni Kurumsal Yönetim Tebliği'nde hala açık şirketlerin yönetim kurulunda kadın üye oranı için yüzde 25'ten az olmamak şartıyla, bir hedef oran ve zaman belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturmaları öngörülüyor. Ancak burada söz konusu kadın üye kotası zorunlu değil. Yalnızca tavsiye niteliğinde bir kuraldır.” ifadelerini kullandı.

TAVSİYE SONRASI YÖNETİM KURULLARINDAKİ KADIN SAYISI HANGİ NOKTADA?

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, kadın kotasında tavsiyenin ötesine geçerek, Türkiye'de de zorunlu olmasının büyük yarar sağlayacağını söyledi. Erdem “ 2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu açıklandı. Bu rapora göre, 2020 yılında BIST Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı %15,9'dan %17'ye çıktı ve kadın direktör sayısı %5,3 oranında arttı. BIST 100 şirketlerinde ise bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı %17,7'den %20,2'ye çıkarak, 2019 yılındaki artışı sürdürdü. Tüm BIST şirketlerinin yalnızca 37'sinin yönetim kurulu başkanı kadın olurken, kadın CEO'ların oranı %2,5'ta kaldı. Bu veriler yönetim kurulunda kadın sayısının artırılması sürecinde yeterince hızlı ilerleyemediğimizi gösteriyor.” açıklamasında bulundu.