Büyükşehir belediyesinden işçilere 3 yıllık yüzde 34 zam

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında 336 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi anlaşması imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün DİSK GENEL-İŞ Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalanan sözleşme ile işçilerin 2020-2021 ve 2022 yıllarında alacakları zam oranı belirlendi.

EN DÜŞÜK MAAŞA 621 TL ZAM

Buna göre 2020 yılı en düşük işçi maaşı 3 bin 119 TL’den 3 bin 740 TL’ye, 2021 yılında 4 bin 162 TL’ye ve 2022 yılında ise 4 bin 617 TL alacak. Ayrıca 2019 yılında 4 bin 210 TL olan ortalama işçi maaşı da 2020 yılında 4 bin 789 TL, 2021 5 bin 264 TL, 2022 yılında 5 bin 779 TL oldu.

Yüzdelik zammın yanı sıra işçilere 2021 ve 2022 yılları için enflasyonun yüzde 10’u geçmesi durumunda yüzde 2’ye kadar olan enflasyon farkı verilecek.

SENDİKA BAŞKANI “ANLAŞMADAN MEMNUNUZ”

Törende konuşan DİSK Genel İş Sendika Başkanı Uzay Kocabaş, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik olumsuzlukların belediyeleri de etkilediğini ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan anlaşmadan mutlu olduklarını belirtti.

Kocabaş, “18 Aralık 2019 tarihinde başladığımız toplu sözleşme görüşmelerine geçen hafta içinde anlaşarak 3 yıllık imzalarımızı atıyoruz. Bizde biliyoruz ki belediyeler ekonomik açıdan çok zor durulmadalar. Her geçen gün gelirleri azalıyor. Buna rağmen sağlanan anlaşmadan mutluluk duyuyoruz ” dedi.

“EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMALARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

İmza törenine gelen işçilere seslenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, her işçinin emeğinin karşılığını alması, belediyenin mali durumuna göre verilebilecek en yüksek ücretin ödenmesi konusunda hassasiyetle çalıştıklarını belirtti.

Gürün, “20 yıldır yapmış olduğumuz tüm sözleşmelerde belediyemizin mali durumu ve işçimizin bu mali durum içinde alması gereken en yüksek seviyeyi işçimize esirgemeden veriyoruz. Bizim asıl görevimiz vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak için yatırımlar yapmak” dedi.