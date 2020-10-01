Büyümenin öncü göstergesi açıklandı

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) eylülde 52.8’e gerileyerek haziran ayında başlayan toparlanmanın ivme kaybederek de olsa devam ettiğine işaret etti. Endeks corona virüsü salgını etkisiyle mart-mayıs aylarındaki daralmanın ardından dört aydır büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerinde yer alıyor.

Ancak Endeks temmuz ayında 56.9 ile zirve yapmasından bu yana gerileme kaydederek büyümenin yavaşladığını gösterdi. İmalatçıların aldıkları yeni siparişler ve üretim eylülde artmaya devam ederken, istihdam Şubat 2018’den bu yana en keskin büyümeyi kaydetti.



50 ÜZERİ BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) büyümenin öncü göstergesi olarak kabul ediliyor. Endekste 50'nin üzeri değerler ekonomide büyümeye, altı ise küçülmeye işaret ediyor.

Ancak alt endeksler imalatçılara gelen talepte ivme kaybına işaret etti. Girdi ve fabrika çıkış maliyetleri TL’deki değer kaybına paralel olarak keskin arttı. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen PMI ağustosta 54.3 değerini almıştı. Yeni siparişler alt endeksi ağustostaki 55 seviyesinden 51.3’e geriledi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 53.4’ten 50.9’a indi.

Ankete katılan şirketler talepteki ivme kaybını devam eden corona virüsü salgını nedeniyle zorlu piyasa koşullarına bağladı. Üretim alt endeksi 55.4’ten eylülde 54.5’e sınırlı düşüş kaydetti. İmalatçılar fabrika çıkış fiyatlarında iki yılın en keskin artışına giderken, ankete katılan şirketler fiyat artışına gerekçe olarak TL’deki değer kaybını gösterdi. İmalatçıların girdi fiyatları ise ekim 2018’den bu yana en hızlı artışı gösterdi.

ERKAN: TL’DE DEĞER KAYBI ÜRETİM MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “Eylül ayına dair veriler, halen güçlü büyüme bölgesinde olduğumuzu ortaya koyarken çeyreğin sonuna doğru talep sönümlenme kaynaklı olarak yavaşlama beklentimizi haklı çıkarıyor.” dedi.

Son çeyrekte ise devam eden salgın tehdidinin, finansal koşulların sıkılaşmasına ek olarak talep tarafındaki sönümlenmenin de etkisini artırabileceğini söyleyen Erkan, “Yurt dışı pazarlarının toparlanma momentumu da üretim ve yeni sipariş eğilimleri açısından kritik olacak ve bu pazarlar açısından da salgın tehdidinin olası yavaşlama etkisi söz konusu olabilir. Firma geri dönüşleri, TRY'nin değer kaybının uluslararası pazarlar açısından daha iyi rekabet koşulları oluşturmuş olduğuna yönelik. Ancak söz konusu TL değer kaybı, girdi fiyatlarında da artışa neden olarak üretim maliyetlerini artırıyor. Stokların azalması ve ham madde tedariki sürecinde bu etki daha fazla hissedilecektir. Son çeyrekte salgının gidişatının etkisi ve kurlardaki istikrar durumu önemli olacaktır.” ifadelerini kullandı. (sozcu.com.tr-REUTERS)