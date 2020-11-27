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Buzağı destek ödemeleri bugün başlıyor

Hayvancılığı desteklemek ve üretimi güçlendirmek amacıyla verilen buzağı destek ödemesi bugün itibariyle başlıyor. Ödemeler çiftçiler hesabına saat 18:00'dan sonra yatırılacak.

Güncellenme: 10:44, 27/11/2020
Haberler Ekonomi
Buzağı destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2. Dönem Buzağı Destekleme ödemelerinin bugün itibariyle yapılacağını duyurdu.

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN SAAT VERDİ

Bakan Pakdemirli, 2019 yılı 2. dönem buzağı desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 641,6 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

“2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 599. Bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18.00'dan sonra ödemeye başlayacağız.”

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