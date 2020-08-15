Buzdolabımız var ama içi bomboş

İlker KILIÇASLAN Uğur AKAGÜNDÜZ Müslüm EVCİ Evren DEMİRDAŞ Halil ATAŞ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘ekonomi kötü gidiyor' eleştirileri hakkında buzdolabı satışlarındaki artışı örnek göstererek yaptığı “Türkiye tırmanışta” açıklamasına yurdun dört bir yanındaki vatandaşlardan tepki geldi. “Buzdolabımız var ama içi boş” diyen vatandaşlar, buzdolabını taksitle aldıklarını ancak eti, sebze ve meyveleri taksitle alamadıklarını söyledi.

İNSANLARIMIZI KANDIRMAYIN

Elazığlı işçi Ayten Çekil (46): “Sayın Cumhurbaşkamız dedi ki, buzdolabı ve çamaşır makinası artışları iyi ekonomimiz çok iyi gidiyor. Asgari ücret bu düzeydeyken biz nasıl iyi olabiliriz, ekonomimiz nasıl düzgün olabilir? Dolaplarımız bomboş. Çamaşırlarımızı yıkayacak deterjanımızı alamıyoruz. İnsanlarımızı kandırmaya devam etmeyin lütfen.”

DOMATES 3 TL HALK ZORDA

Konya'da otomotiv sanayisinde çalışan Mehmet Savaş (39), “Tarım ülkesi olmamıza rağmen bir kilo domatesin pazardaki fiyatı 3 lira. Buzdolabını bu fiyatlarla doldurmak mümkün değil. Geniş nüfuslu aileler de var. Onlara Allah'tan yardım diliyorum. Bunun giyimi var, gıdası var, bakliyatı var. Bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman halk ciddi manada zorluklar yaşıyor. Ben de çok zorluk yaşıyorum.”

YARIM KİLO ET KOYAMIYORUZ

Manisalı esnaf Özgür Teker (32): “Herkesin evinde buzdolabı var. Önemli olan buzdolabının içi dolu mu boş mu ona bakmak lazım. Kimsenin buzdolabında yarım kilo et yok. Bugün buzdolabını birçok yer taksitle veriyor. Eti, meyveyi, sebzeyi kim taksitle veriyor?”

VERESİYE VERMEKTEN DÜKKANIMI KAPADIM

Edirneli manav Fedayi Taşkoparan (44): “İnsanlar çok mağdur. Herkes veresiye ile sebze, meyve aldı, paraları isteyemedim ve dükkânımı kapattım. Çünkü kira ödeyemiyordum. Evde buzdolabımı dolduramıyorum. Enflasyon uçmuş gitmiş. Üzümün kilosu 8 TL.”

BÜTÜN FİYATLAR İKİYE KATLANDI

Konyalı Abbas Öztürk (48): “Cumhurbaşkanımızın ekonomiyi beyaz eşya satışları ile endekslemesine güldüm. O buzdolapları dolu mu acaba? Geçen sene aldığımız peynir fiyatı yine ikiye katlandı. Pazarda da fiyatlar yangın yeri. Toplumsal huzur ve refahtan bahsediliyor. Peki şu an Konya'da kaç tane icra dairesi açılmış? Kaç icra dosyası var? Kaç aile mahkemesi kurulmuş?”

BUZDOLABININ FİŞİNİ ÇEKTİK

Bursalı Makine Mühendisi Tarık Demiray: “İnsanlarımız aşını, işini kaybetmişken, var olan buzdolapların fişini çekip tel dolaplara döneceğiz. Buzdolabı şatışlarının patladığı söyleniyor. Ama faturaların ne kadar yükseldiğini kimse söylemiyor.”