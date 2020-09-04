ByteDance, finans sektörüne yöneldi

TikTok'un sahibi ByteDance bir yandan ABD'nin getirdiği yasaklarla uğraşırken, bir yandan da yeni yatırımlarına devam ediyor. Reuters'ta yer alana habere göre TikTok'un ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya bölümünü satmak için görüşmeler yürüten ByteDance, ülkesi Çin'de finans sektörüne yöneldi. Şirket, online ve mobil ödeme hizmeti sunan UIPay'i satın aldığını açıkladı. Satın alım, ByteDance CEO'su Zhang Yiming'e ait olan bir başka firma Tianjin Tongrong'un UIPay'in çatı şirketi Wuhan Hezhong Yibao Technology'yi almasıyla gerçekleşti.

LINKEDIN'E ÖDEME PLATFORMU EKİBİ İÇİN REKLAM VERDİ

ByteDance, konuyla ilgili olarak, “Bu satın alma, mevcut başlıca ödeme seçeneklerini tamamlamak ve Çin'de çoklu platformlarımızdaki kullanıcılarımızın deneyimlerini geliştirecek” açıklaması yapıldı.

2012'de kurulan UIPay, 2014'te Çin Merkez Bankası'nda ‘üçüncü taraf ödeme lisansı' aldı. 2018'de ByteDance'ın UIPay'i satın aldığına dair iddialar çıksa da ByteDance bunu yalanlamış ve sadece ortak iş yaptıklarını açıklamıştı.

ByteDance'in sadece Çin'de değil, global anlamda bir ödeme sistemi geliştirmeye çalışıyor. LinkedIN'de yer alan reklamlara göre şirket, sınır ötesi ödeme çözümleri sağlayan bir platform oluşturacak ekip kurmak için başta Singapur olmak üzere küresel anlamda işe alım yapıyor.

MİKRO KREDİ LİSANSI, HİSSE SENEDİ KOMİSYONCULUĞU

Ayrıca şirkete yakın iki kaynaktan alınan bilgiye göre ByteDance, Singapur'da dijital bankacılık lisansı almak için başvuru yaptı. Bunlar şirketin finans sektöründe attığı ilk adımlar değil. ByteDance, temmuz ayında Çin'de mikro kredi lisansı alırken, Hong Kong'da online hisse senedi komisyonculuğu ve varlık yönetimine yönelik çalışmalara başladı.