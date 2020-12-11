Cari açık ekimde 273 milyon dolar oldu

Merkez Bankası (TCMB), ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ekimde 273 milyon dolar cari açık verildi. Bir önceki yılın ekim ayında 2 milyar 737 milyon dolar cari fazla verilmişti.
Cari açık son 12 ayda 33 milyar 795 milyon dolar, ocak-ekim döneminde 31 milyar 55 milyon dolar oldu. Geçen sene ocak-ekim döneminde 9 milyar 649 milyon dolar cari fazla verilmişti.
Ekimde cari açık verilmesinde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon dolar artarak 1 milyar 267 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 891 milyon dolar azalarak 1 milyar 576 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın ekim ayında 6 milyar 533 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 2 milyar 929 milyon dolar fazla verdi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 931 milyon dolar azalarak 1 milyar 335 milyon dolara geriledi.
Bu sene yabancı sıcak para ülkeden çıkarken yüksek düzeyde cari açık verilmesi, dolar/TL kurunu yükseltirken, TCMB rezervlerinin de azalmasına neden oldu.