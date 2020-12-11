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Cari açık ekimde 273 milyon dolar oldu

Ekim 2019'da 2 milyar 737 milyon dolar cari fazla veren Türkiye ekonomisi, Ekim 2020'de 273 milyon dolar cari açık verdi. Ocak-ekim döneminde toplam cari açık 31 milyar dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:24, 11/12/2020
Haberler Ekonomi
Cari açık ekimde 273 milyon dolar oldu

Merkez Bankası (TCMB), ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ekimde 273 milyon dolar cari açık verildi. Bir önceki yılın ekim ayında 2 milyar 737 milyon dolar cari fazla verilmişti.

Cari açık son 12 ayda 33 milyar 795 milyon dolar, ocak-ekim döneminde 31 milyar 55 milyon dolar oldu. Geçen sene ocak-ekim döneminde 9 milyar 649 milyon dolar cari fazla verilmişti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI, TURİZM GELİRLERİ DÜŞTÜ

Ekimde cari açık verilmesinde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon dolar artarak 1 milyar 267 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 891 milyon dolar azalarak 1 milyar 576 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın ekim ayında 6 milyar 533 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 2 milyar 929 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 931 milyon dolar azalarak 1 milyar 335 milyon dolara geriledi.

Bu sene yabancı sıcak para ülkeden çıkarken yüksek düzeyde cari açık verilmesi, dolar/TL kurunu yükseltirken, TCMB rezervlerinin de azalmasına neden oldu.

ÖDEMELER DENGESİ NEDİR?
Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur

 

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