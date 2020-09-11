Cari açık temmuzda 1,8 milyar dolar oldu

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari denge temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi. Beklenti 2 milyar dolar seviyesindeydi.

Ocak-temmuz dönemi toplam cari açık 21.6 milyar dolara ulaştı. 12 aylık cari işlemler açığı 11.1 milyar dolardan 14.9 milyar dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler geçen yılın aynı ayına göre 4.6 milyar dolar azalarak 288 milyon dolar oldu.

Temmuz 2019’da 5.35 milyar dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, Temmuz 2020’de 2.1 milyar dolar fazla verdi.

Portföy yatırımlarında temmuzda 254 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Resmi rezervlerde temmuz ayında 1.28 milyar dolar net azalış gözlendi. (REUTERS)