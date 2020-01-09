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Carlos Ghosn’a Lübnan’dan çıkış yasağı

Lübnan savcısı Japonya'dan firar ederek İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a seyahat yasağı getirdi.

15:48 -
Haberler Ekonomi
Carlos Ghosn’a Lübnan’dan çıkış yasağı

Japonya’dan firar edip, İstanbul üzerinden Beyrut’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’a Lübnan’dan çıkış yasağı getirildi.

Açıklamayı Lübnanlı bir adliye kaynağı yaptı.

Ghosn’un Japonya’da işlediği suçlardan dolayı tutuklanmasını isteyen Interpol kırmızı bülteninin ardından bugün ifadesi alındı.

Ghosn Japonya’da gelirini eksik beyan etme, emniyeti suistimal etme ve şirket fonlarının kötüye kullanılması gibi suçlamalar hakkında yargılanmayı beklerken, Japon adalet sisteminin “esiri” olmayacağını söyleyerek Lübnan’a kaçmıştı. Ghosn bu suçlamaları reddediyor.

Ghosn’un Lübnan’daki avukatına konuya ilişkin açıklama için ulaşılamadı. (REUTERS)

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Son güncelleme: 15:53 09.01.2020
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