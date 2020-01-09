Japonya’dan firar edip, İstanbul üzerinden Beyrut’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’a Lübnan’dan çıkış yasağı getirildi.

Açıklamayı Lübnanlı bir adliye kaynağı yaptı.

Ghosn’un Japonya’da işlediği suçlardan dolayı tutuklanmasını isteyen Interpol kırmızı bülteninin ardından bugün ifadesi alındı.

Ghosn Japonya’da gelirini eksik beyan etme, emniyeti suistimal etme ve şirket fonlarının kötüye kullanılması gibi suçlamalar hakkında yargılanmayı beklerken, Japon adalet sisteminin “esiri” olmayacağını söyleyerek Lübnan’a kaçmıştı. Ghosn bu suçlamaları reddediyor.

Ghosn’un Lübnan’daki avukatına konuya ilişkin açıklama için ulaşılamadı. (REUTERS)