CarrefourSA 2019’da 6,4 milyar TL ciro ile yüzde 23 büyüdü

“Dijital dünyada yeniliklere imza atarak müşterilerimize daha iyi bir hizmet anlayışı sunmaya başladık” diyen Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın e – ticaret alanındaki faaliyetlerini şöyle değerlendirdi: “Online alışveriş platformumuz Carrefoursa.com ile trafiğimizi yüzde 100'ün üzerinde, satışlarımızı da yüzde 102 artırdık. Aylık ortalama 4 milyon ziyaretçimizin yüzde 80'i mobil cihazlardan geliyor. Mobil uygulamamızın indirilme sayısı 520 bini geçti. Dijital tarafta müşteri deneyimlerinden yola çıkarak erişilebilirliğimizi artırmak adına Türkiye'nin önde gelen markalarıyla dönemsel iş birliklerine imza atarken Hepsiburada ile HepsiExpress olarak adlandırdığımız iş birliğine başladık. Hepsiburada müşterileri, HepsiExpress üzerinden CarrefourSA kalitesi ve güvencesiyle market alışverişi gerçekleştirebiliyor. Siparişler, CarrefourSA marketlerinde hazırlanarak HepsiExpress müşterilerine ulaştırılıyor

Günde Ortalama 500 bin Müşteriye Hizmet

CarrefourSA'nın “Yeni Nesil Market” anlayışı ile 2019 yılında marketleri ve e-ticaret faaliyetleriyle günde ortalama 500 bin müşteriye ulaştıklarını dile getiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi: Geçen sene biri İstanbul'daki Metropol İstanbul ve diğeri de İzmir'de Hilltown Karşıyaka olmak üzere iki yeni hipermarket açılışı gerçekleştirerek hiper market sayımızı 30'a çıkardık. Süper ve Mini marketlerimizi yenilemeye devam ettik; yılsonu itibarıyla 371 Süper ve 208 Mini market sayısına ulaştık. Gurme marketlerimizi önemsiyoruz, bu çerçevede Maslak, Büyükçekmece, Ömerli gibi yerleşim yerlerinde, açılışlar gerçekleştirerek Gurme ağımızı 25'e çıkardık. Tüm bu yatırımlarla 2019 yılını yüzde 35'i kadın olan 10.456 çalışanımızla hizmet verdiğimiz 508 bin metrekare toplam satış alanına sahip 634 market ile bitirdik.”