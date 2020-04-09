CarrefourSA, Ramazan kolilerinin satışına başladı

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Klasik Ramazan Kolisi, Süper Ramazan Kolisi, Mega Ramazan Kolisi ve Lüks Ramazan Kolisi olmak üzere dört farklı koliyi müşterileriyle buluşturmaya başlad.

CarrefourSA'nın 92,85 TL yerine yüzde 46 tasarrufla 49,90 TL'den sunduğu Klasik Ramazan Kolisi'nde 1 litre Safya Ayçiçek Yağı, 1 kg Baharım Osmancık Pirinç, 1 kg Tat Kırmızı Mercimek, 1 Kg Duru Başbaşı Bulgur, 750 g Torku Küp Şeker, 500 g Ofçay Binbirdem Harman Çay, 1 Kg Sinangil Buğday Unu, 500 g. Filiz Burgu Makarna, 430 g Tat Domates Salçası, 750 g Billur İyotlu Sofa Tuzu, 54 g Bizim Mutfak Mercimek Çorbası, 6'lı Bizim Tavuk Bulyon, 150 g Kenton Sakızlı Muhallebi, 1 Lt Pepsi Twist Kola ve 1 Lt Lipton Şeftalili Soğuk Çay olmak üzere toplam 15 farklı ürün yer alıyor.

İçinde 22 adet farklı ürün bulunan Süper Ramazan Kolisi, 127,85 TL yerine 79,90 TL'den, 26 farklı ürün bulunduran Mega Ramazan Kolisi de 163,20 TL yerine 99,90 TL'den satışa sunulurken 35 farklı ürünüyle Lüks Ramazan Kolisi, 249,75 TL yerine 149,90 TL'den satılıyor.

İNTERNETTEN SİPARİŞ İMKANI

CarrefourSA, Ramazan kolileri için online marketi CarrefourSA.com üzerinden de sipariş alıyor. Bununla birlikte CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile hediye almak isteyenlere de farklı seçenekler sunuluyor.